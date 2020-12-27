NYT: случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna выявлен в США

Нью-Йорк. 26 декабря. Kazakhstan Today - Острая аллергическая реакция проявилась у врача в Бостоне (штат Массачусетс) после введения ему вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, передает Kazakhstan Today.

Вакцина была введена врачу одной из местных больниц в минувший четверг, пишет ТАСС с сылкой на The New York Times. Спустя всего несколько минут, он "почувствовал аллергическую реакцию", в связи с чем ему ввели противоаллергический препарат. Медика поместили в отделение экстренной помощи, где его осмотрели и спустя некоторое время выписали. "Сегодня он чувствует себя хорошо".

В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции.

По данным The New York Times, это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от компании Moderna.

11 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря FDA одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.





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