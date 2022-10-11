Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Здесь (...) сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", - подчеркнул он.

Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм". Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва, сообщает РИА Новости

Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. (…) Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - уточнил Бастрыкин.

Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.





По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.





Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв - подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.





Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение - сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.





СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.