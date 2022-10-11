Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

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Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности.
В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.
Напомним, ранее Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие и о том, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.