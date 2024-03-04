Рост суицидов среди молодежи на Тайване: школьникам будут предлагать отпуск

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Тайбэй. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тайваньские средние школы с марта будут отправлять учеников в отпуск на фоне всплеска суицидов.





Меры принимаются для защиты психического здоровья учащихся, сообщает РБК





Инициатива появилась на фоне быстрого роста числа суицидов среди молодых людей. По данным The Guardian , в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в 2 раза. Минздрав Тайваня сообщал , что число суицидов в стране в 2022 году достигло трехлетнего пика (3787 случаев) в 2022 году.





Проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое эмоциональное состояние, особенно в то время, когда они выгорают в школе", - заявили в ведомстве.





Там подчеркнули, что мера может быть официально внедрена во всех средних школах и профессионально-технических училищах начиная со следующего учебного года (самое раннее - в августе) после получения отзывов от более 40 школ, проводящих пробный запуск.





The Guardian сообщила, что рамках программы старшеклассники могут подавать заявки на получение до трех выходных дней в каждом семестре, полных или неполных, без подтверждения необходимости, но с разрешения родителей.





Психологи предположили, что программа также может помочь улучшить отношение общества к психическим заболеваниям. Если психический дискомфорт будет восприниматься как нормальное явление, то учащиеся будут более смело обращаться за помощью, считают они.





Похожие меры уже реализуются в 42 тайваньских университетах. Там студенты могут получить до пяти дней отпуска в семестр.



