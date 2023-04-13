Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям

Италия тоже временно запретила ChatGPT и начала расследование в связи с подозрениями в нарушении правил сбора данных

Фото: telegram/Китайская панорама

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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект ChatGPT вызывает серьезные опасения в части утечки конфиденциальной информации, заявляют власти США и Китая.





В администрации Байдена заявили, что назрела необходимость проверки инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT", - сообщает SCMP .





В Китае тоже намерены регулировать работу сервисов генеративного искусственного интеллекта, сообщается на сайте "Большая Азия".





Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение.





Государство поддерживает независимое создание и распространение алгоритмов, базовых технологий искусственного интеллекта, а также международное сотрудничество в этой сфере. Вместе с этим такие сервисы не должны призывать к подрыву госвласти и расколу страны. Контент, создаваемый генеративным искусственным интеллектом, должен отражать основные ценности социализма и не должен призывать к подрыву государственной власти, свержению социалистического строя, подстрекательству к расколу страны, подрыву национального единства", - говорится в проекте документа.





В нем также подчеркивается, что сервисы ИИ не должны пропагандировать терроризм, экстремизм, ксенофобию, насилие, порнографию и ложную информацию.





Платежная и клиринговая ассоциация Китая предостерегли своих членов от использования ChatGPT и аналогичных инструментов искусственного интеллекта на фоне опасений по поводу возможности "трансграничной утечки данных".





Практики в индустрии платежей должны соблюдать правила использования Интернета в своих регионах. Необходимо всесторонне оценить риски использования ChatGPT и других подобных инструментов для работы, а также использовать ChatGPT и другие инструменты в соответствии с законами и правилами", - говорится в онлайн-заявлении Китайской ассоциации платежей и клиринга, которая управляется центральным банком страны.





Ассоциация также предупредила, что сотрудники платежно-клиринговой отрасли, использующие чат-ботов, не должны загружать конфиденциальные документы или данные, касающиеся страны, финансовой отрасли и их компаний, включая информацию о клиентах и коды в платежно-расчетной инфраструктуре.





Тем не менее некоторые сторонние разработчики поспешили предоставить несанкционированный доступ к чат-боту через WeChat, также некоторые китайские пользователи получили доступ к сервису, используя виртуальные частные сети (VPN) и виртуальные иностранные телефонные номера.





Мощный инструмент искусственного интеллекта также вызвал озабоченность в других странах. В частности, Италия временно запретила ChatGPT и начала расследование в связи с подозрениями в нарушении правил сбора данных.





Управление по защите данных Италии обвинило ChatGPT в неспособности проверить возраст своих пользователей, которые должны быть старше 13 лет, и заявило, что нет никаких юридических оснований для оправдания массового сбора и хранения персональных данных для обучения чат-бота.