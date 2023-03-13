12.03.2023, 20:06 7696
В Китае сформирован новый состав правительства страны
Вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции
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Пекин. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегаты первой сессии ВСНП 14-го созыва утвердили новый состав госсовета (правительства) Китайской Народной Республики.
Как сообщает bigasia.ru, заместителями премьера госсовета КНР Ли Цяна стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.
Членами госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь.
Из 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств назначили двух новых человек: министром обороны КНР стал Ли Шанфу, а председателем Госкомитета по развитию и реформе - Чжэн Шаньцзе.
После голосования законодателей и подписания председателем КНР Си Цзиньпином приказов о назначении вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции.
Ранее сообщалось, что в Китае назначили нового главу правительства.
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13.03.2023, 10:16 906
В Лос-Анджелесе определены лауреаты премии "Оскар 2023"
Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм
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Лос-Анджелес. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Лауреатов объявили в прямом эфире.
Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, информирует Lenta.ru.
Лучшим актером второго плана, по версии американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме "Все везде и сразу". Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Все везде и сразу".
Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.
Картина "Прощание по-ирландски" Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как "Лучший короткометражный игровой фильм".
Фильм «Аватар: путь воды» победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
История премии
Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер, информирует ТАСС.
Первая церемония награждения состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Лучшим фильмом стала картина "Крылья" Уильяма Уэллмана, специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" и первый в мире полнометражный звуковой фильм "Певец джаза", лучшим актером был признан Эмиль Яннингс (Германия), сыгравший в фильмах "Путь всякой плоти" и "Последний приказ".
Первоначально лауреаты "Оскаров" объявлялись за три месяца до награждения, затем их имена стали сообщать газетам накануне вручения, а с 1941 года карточки с именами победителей запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.
В 1930 года состоялась первая радиотрансляция церемонии, в 1953 году - телевизионная трансляция на США и Канаду. В настоящее время "Оскар" транслируют почти во всех странах мира.
С 2002 года награды вручают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak).
Название премии и статуэтка
Официальное название премии - "Награда Академии за заслуги". Неофициальное - "Оскар". Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. Приз представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы - художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. "Оскаром", по одной из версий, рыцаря назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он напомнил ее кузена, носившего прозвище "дядя Оскар".
Изначально награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла Академия вручала статуэтки из гипса, впоследствии их стали выполнять из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Высота статуэтки - 34 см, масса - 3,85 кг. С тыльной стороны на катушку наносится гравировка с уникальным номером, на статуэтке также крепятся таблички с именем лауреата. Всего к 2023 году их было вручено 3 140.
Рекорды
Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон). Лидером по количеству полученных как наград, так и номинаций - 26 и 59 - является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн, удостоившаяся статуэтки в номинации "Лучшая актриса" четыре раза. Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, получившему четыре "Оскара".
Рекорд по просмотрам принадлежит 70-й церемонии вручения "Оскаров" (1998) - 57,2 млн зрителей, антирекорд установила 93-я церемония (2021) - 10,4 млн.
12.03.2023, 11:53 11391
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч
Среди погибших 6265 иностранцев
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 48 тысяч человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум в Газиантепе на юго-востоке республики.
В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли, по последним данным, 47 932 человека", - цитирует министра ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала TRT.
По его словам, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года.
Мы завершили подсчет ущерба в пяти провинциях. В других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 млн 706 тысяч домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены", - отметил он.
В свою очередь глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших 6265 иностранцев. Данные о национальной принадлежности он не привел.
В настоящее время начато строительство 209 контейнерных городков в зоне бедствия. Завершены инфраструктурные работы 42 из них", - сказал глава турецкого МВД по итогам заседания в координационном центре по стихийным бедствиям в городе Малатье на юго-востоке страны.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
11.03.2023, 10:46 21606
В Китае назначили нового главу правительства
Кандидатуру Ли Цяна предложил Си Цзиньпин
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Пекин. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ли Цян назначен новым главой правительства Китая.
Ли Цян был утвержден в должности премьера Госсовета КНР в субботу в первой половине дня на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, которая проходит в данный момент в Пекине, сообщает "Синьхуа".
Бывший премьер Ли Кэцян возглавлял китайское правительство с 2013 года, и в 2023-м истекал второй срок его полномочий. По закону находиться на этом посту дольше нельзя, сообщает РБК.
Ли Цян с 2017-го по 2022-й был секретарем Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая (КПК). На 20-м съезде партии его избрали членом постоянного комитета политбюро, в то время как Ли Кэцяна - нет.
Напомним, вчера депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, трижды избранным на этот пост. html
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил китайского лидера с переизбранием на третий срок.
10.03.2023, 11:11 30326
Парламентарии Кыргызстана просят назначить референдум о смертной казни для насильников детей
Проект постановления вынесут на рассмотрение
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Бишкек. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане 61 депутат предлагает президенту провести референдум по смертной казни педофилов.
Как сообщил депутат Дастан Бекешев, скоро проект постановления вынесут на рассмотрение, сообщает 24.kg.
Ранее несколько народных депутатов страны выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, инициировали введение химической кастрации.
В Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году главой государства Аскаром Акаевым в честь 50-летия принятия Декларации прав человека был введен двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.
Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе смертная казнь заменена пожизненным заключением.
Напомним, в Туркестане несовершеннолетнюю девочку сбросили с шестого этажа за отказ заниматься проституцией.
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области.
09.03.2023, 17:10 35116
Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд
Аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки суд не принял
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Париж. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованса вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.
При этом суд отказался принимать аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки, сообщает пресс-служба "БТА Банка".
Мухтар Аблязов должен был явится в суд города Экс-ан-Прованса 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием Аблязов через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования. Позднее БТА подал ходатайство о назначении Аблязову штрафа в связи с неявкой в суд.
В апелляционной инстанции суд установил, что Мухтар Аблязов уже являлся по похожему вызову в 2018 году. Также Аблязов был лишен статуса беженца сначала в Англии, а затем во Франции, поэтому он не мог ссылаться на этот статус для неявки в суд. При этом ранее следственным судьей Аблязову назначена мера судебного контроля, которая в том числе включает в себя явку по требованию суда. Мухтар Аблязов нарушил данную меру, не явившись по вызову суда города Экс-ан-Прованса", - говорится в информации.
7 марта 2023 года апелляционный суд города Экс-ан-Прованса вынес решение, которым признал, что Мухтар Аблязов не выполнил требования суда о явке, в связи с чем ему был назначен штраф.
БТА Банк" приветствует справедливое решение французского суда. Мухтар Аблязов и его сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебных процессах и нарушали многочисленные судебные постановления, в том числе в США, за что были привлечены к ответственности и оштрафованы", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция. Между тем суд Нью-Йорка в октябре прошлого года предъявил Аблязову новые обвинения.
Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.
08.03.2023, 13:41 49341
В Южной Корее грузовик протаранил толпу, есть погибшие
Погибли три человека, пятеро получили ранения
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Сеул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Небольшой грузовик протаранил толпу людей в среду в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате три человека погибли и еще пятеро получили серьезные ранения.
Сообщается, что 1-тонный грузовик, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (7.30 по времени Астаны).
В результате аварии погибли три человека. Еще пятеро были серьезно ранены, 12 других человек также получили травмы. Все они были отправлены в больницу для лечения, информирует РИА Новости.
Отмечается, что число погибших может возрасти, поскольку пострадавшие были в основном пожилыми людьми.
Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 2022 года в Южной Корее произошла самая крупная в истории страны давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон. Погибли более 150 человек, около двухсот пострадали.
07.03.2023, 09:27 60836
Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Анкара. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы - правительство, все ведомства - срочно мобилизовались", - цитирует президента ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТRТ.
Он отметил, что 230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать.
Разрушения были настолько большими, что нам в первые часы не удалось добиться той интенсивности работы [по разбору завалов и помощи населению], на какую мы рассчитывали. Но мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям", - заявил Тайип Эрдоган.
По его словам, более 3 млн человек вывезены из зоны бедствия в другие регионы. Часть населения расселилась по деревням и селам. Он сообщил, что в планах властей расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся и в течение двух месяцев построить городки еще на 100 тысяч контейнеров в качестве временного пристанища для лишившихся крова. В течение года же он обещал отстроить заново жилые дома для населения пострадавших регионов.
По данным Центра новостей ООН, через месяц после двух катастрофических землетрясений, обрушившихся на юг Турции и Сирию, более 850 тысяч детей остаются перемещенными лицами. Все они нуждаются в помощи, в том числе психологической.
Точное число детей, погибших и раненых во время землетрясений и в связи с их последствиями, пока не установлено. Но речь идет о многих тысячах. Общее число погибших превышает 50 тысяч человек, тысячи других получили ранения. В двух странах стихийное бедствие привело к масштабным разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.
Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются", - сказала региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
По ее словам, сегодня крайне важно помочь людям восстановить жизнь, предоставить детям психосоциальную поддержку, помочь им как можно скорее вернуться к учебе и обеспечить им ощущение некоторой стабильности в условиях хаоса.
По предварительным данным, в результате землетрясений свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек. Многие дома были разрушены.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
06.03.2023, 19:37 68621
Си Цзиньпин назвал высококачественное развитие первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства
Фото: Синьхуа
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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, сообщает "Синьхуа".
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление во время участия в дискуссии с делегацией провинции Цзянсу в рамках 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, проходящей в настоящий момент в Пекине.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо прилагать усилия для полного, четкого и всестороннего претворения в жизнь новой концепции развития и лучшей координации эффективного повышения качества экономики и рационального роста ее объема.
Си Цзиньпин заявил, что необходимо непоколебимо углублять реформы и открытость, углубленно трансформировать модель развития, а также ускорять формирование устойчивых институтов и механизмов высококачественного развития.
Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая должно способствовать укреплению чувства обретения, чувства счастья и чувства защищенности у народных масс.
Он положительно оценил доклад о работе правительства и признал достижения провинции Цзянсу в различных областях, включая социально-экономическое развитие и партийное строительство за последние пять лет.
Си Цзиньпин отметил, что ускорение процесса укрепления собственного потенциала в области науки и техники на высоком уровне - это неизбежный путь к продвижению высококачественного развития.
По его словам, чтобы открывать новые области и новые "гоночные трассы" в развитии, а также выявлять новые драйверы роста и новые преимущества в условиях жесткой международной конкуренции, Китай должен по-прежнему полагаться на научно-технологические инновации.
Сможем ли мы в срок всесторонне построить модернизированную социалистическую державу ключевым образом зависит от самостоятельности и самосовершенствования в области науки и технологий, добавил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин призвал ускорить реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций, содействовать углубленному сотрудничеству между производством, образованием и исследованиями, а также поддерживать ведущих ученых в проведении оригинальных и ведущих исследований, чтобы добиться научно-технологических прорывов и обеспечить самостоятельность в основных областях и ключевых звеньях.
Необходимо прилагать усилия для создания промышленных научно-технологических инновационных центров, обладающих глобальным влиянием, и углубления реформирования научно-технологической системы, сказал он депутатам ВСНП.
Ускорение формирования новой архитектоники развития является стратегической основой продвижения высококачественного развития, отметил Си Цзиньпин. Он призвал к усилиям по интеграции стратегии расширения внутреннего спроса с усилиями по углублению структурной реформы в сфере предложения, а также к ускорению модернизации промышленной системы.
Отметив необходимость твердо придерживаться того, чтобы точкой приложения силы в развитии национальной экономики было развитие ее реального сектора, Си Цзиньпин призвал углубленно продвигать индустриализацию нового типа, скоординировано продвигать формирование современной инфраструктурной системы и рыночной системы высокого стандарта, а также расширять институциональную открытость.
Си Цзиньпин подчеркнул, что наращивание мощи Китая в сфере сельского хозяйства - это фундамент модернизированной социалистической державы, а продвижение модернизации сельского хозяйства - это неизбежное требование для реализации высококачественного развития.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо надлежащим образом обеспечивать стабильность и безопасность снабжения зерновых и важных видов сельхозпродукции. Следует культивировать и развивать новые отрасли и формы хозяйствования в сельской местности, а также непрерывно расширять каналы роста доходов и обогащения сельского населения.
Си Цзиньпин далее призвал ускорить строительство прекрасного села, подходящего для жизни и работы.
Си Цзиньпин констатировал, что нужно совершенствовать науку и технику и продвигать реформы с целью повышения динамики и жизнеспособности развития сельского хозяйства и сельских районов.
Си Цзиньпин указал, что счастье и благополучие китайского населения - это конечная цель продвижения высококачественного развития. Низовое управление и обеспечение благополучия людей затрагивают коренные интересы народных масс, а также имеют основополагающее значение для продвижения всеобщей зажиточности и построения высококачественной жизни.
Он призвал парткомы и правительства всех уровней помнить об этих задачах и постоянно направлять свои усилия на их выполнение, чтобы обеспечить достижение конкретных результатов.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования системы базовых общественных услуг, отметив необходимость приложения усилий для содействия трудоустройству ключевых групп населения, регулирования распределения доходов и оздоровления системы социального обеспечения и активизации услуг для пожилых и несовершеннолетних групп населения.
Он заявил, что работа по профилактике и контролю COVID-19 на новом этапе должна проводиться основательно и кропотливо, наряду с этим отметив необходимость постоянно совершенствовать системы общественного здравоохранения, профилактики и контроля заболеваний, а также медицинских услуг.
В заключение Си Цзиньпин указал, что для продвижения высококачественного развития необходимо твердо придерживаться и укреплять всестороннее партийное руководство, а также всесторонне устрожать внутрипартийное управление.
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