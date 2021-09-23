Система Orphus

Си Цзиньпин выступил на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН

22.09.2021, 23:31 4159
ПЕКИН. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин 21 сентября принял участие по видеосвязи из Пекина в общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), выступив на тему "Укрепление уверенности и объединение усилий в преодолении трудностей во имя прекрасного будущего", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что в этом году отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая, а также исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав КНР в ООН – это историческое событие, которое торжественно отмечается в стране, сообщает Международное радио Китая
 

Год назад по итогам заседания юбилейной 75-й сессии ГА ООН руководители ее стран-участниц в принятой политической декларации подтвердили намерения объединяться перед пандемией и вызовами, заявили о приверженности мультилатерализму в интересах укрепления роли ООН и построения общего будущего для нынешнего и грядущих поколений. Уже больше года мир претерпевает одновременно глубочайшие перемены и пандемическое распространение коронавируса. В условиях этой реальности не ослабляется, а только усиливается пламенное чаяние народов - мир, развитие, равенство, справедливость, сотрудничество и всеобщий выигрыш", - подчеркнул Си Цзиньпин.

 
Си Цзиньпин подчеркнул, что ныне продолжающаяся по всему миру пандемия существенно поменяла жизнь человечества. Мир вступает в новую фазу турбулентности. Каждый ответственный политический лидер обязан по зову времени проявить уверенность, смелость, чувство долга и принять исторически важное решение.
 
Первое, ради всего человечества нам остается ничего иного, кроме как победить пандемию. Нарастающие вызовы лишь делают человека сильнее и прогрессивнее. Жизнь человека превыше всего. Важно формировать научный дух, придерживаться научного подхода, соблюдать научную закономерность при принятии комплексных мер по постоянному и экстренному противодействию пандемии, а также координации усилий по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию. Необходимо укреплять международную противоковидную кооперацию. Вакцина - мощнейшее оружие против коронавируса. Она должна быть общественным достоянием, доступным прежде всего для развивающихся стран. Самая актуальная задача на данный момент – обеспечить справедливое и рациональное распределение вакцин в глобальном масштабе. Постараемся к концу года увеличить объемы поставок китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных нами COVAX $100 млн, дополнительно предоставим развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе. Китай будет и впредь поддерживать научно-обоснованное исследование происхождения COVID-19 и принимать в нем активное участие, категорически выступая против любых политических манипуляций.
 
Второе, необходимо восстановить экономику, продвигать более мощное, "зеленое" и здоровое глобальное развитие. Перед лицом серьезных последствий COVID-19 нам следует прилагать совместные усилия для того, чтобы глобальное развитие перешло к новому этапу, характеризующемуся сбалансированностью, координированностью и инклюзивностью, отметил лидер Китая.
 
Си Цзиньпин также выдвинул Инициативу по глобальному развитию, которая в основном заключается в нижеследующем.
 
Необходимо поставить развитие во главу угла. Нужно уделить развитию приоритетное внимание в рамках глобальной макрополитики, усилить политическую координацию между ведущими экономиками, сохранить преемственность, стабильность и устойчивость в целях формирования более равноправного и сбалансированного партнерства глобального развития. Важно добиться синергии процессов многостороннего сотрудничества, ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
 
Необходимо придерживаться принципа "Народ превыше всего". Важно в процессе развития обеспечить и улучшать благосостояние народа, защитить и содействовать правам человека, продвигать развитие ради народа и с опорой на народ, чтобы служить интересам и благам народа. Следует принести народу счастье, ощутимую выгоду и безопасность, осуществлять всестороннее развитие человека.
 
Необходимо придерживаться принципа общедоступности и инклюзивности. Особо следует учитывать потребности развивающихся стран, оказывать поддержку прежде всего крайне уязвимым и нуждающимся странам путем отсрочки исполнения долговых обязательств и предоставления гуманитарной помощи, прилагать усилия для решения несбалансированности и неполноценности развития между странами и внутри стран.
 
Необходимо придерживаться инновационного подхода. Необходимо воспользоваться историческими возможностями нового витка научно-технической и промышленной революции, ускорять превращение научно-технических достижений в производственные силы, создавать открытую, справедливую, равноправную и недискриминирующую среду для развития науки и техники, изыскивать новые драйверы экономического роста в постпандемический период во имя опережающего развития.
 
Необходимо стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы. Следует совершенствовать глобальное управление окружающей средой, действенно противостоять изменению климата во имя неделимости судьбы человека и природы. Важно интенсифицировать зеленую и низкоуглеродную трансформацию, осуществлять зеленое восстановление. Китай стремится выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Это, конечно, требует титанических усилий, но мы сделаем все от себя зависящее. Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, а также не строить за рубежом новые проекты угольных электростанций.
 
Необходимо ориентироваться на практические действия. Важно наращивать вложение ресурсов, содействовать сотрудничеству в таких приоритетных областях, как сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, борьба с COVID-19, вакцины, противодействие изменению климата, "зеленое" развитие, индустриализация, цифровая экономика и инфраструктурная взаимосвязанность.
 
Третье, мы должны укреплять солидарность, претворять в жизнь концепцию международных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Планета, где воцарится мир и развитие, должна включать в себя многообразные цивилизации и совмещать в себе различные пути к модернизации. Демократия – это не прерогатива какого-либо государства, а право народов всех стран. Внешнее военное вмешательство и так называемые "демократические преобразования" приносят ничто иное, как катастрофические последствия. Следует ценить и защищать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, справедливость, честность, демократию и свободу, отказаться от образа действий "узких кругов" и "игры с нулевой суммой". Успех одной страны не означает поражение другой. Просторы мира достаточно велики, чтобы осуществить совместный прогресс и успешное развитие всех стран. В межгосударственных контактах вместо конфронтации и исключительности должны восторжествовать диалог и инклюзивность. Необходимо выстраивать международные отношения нового типа на основе взаимоуважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, увеличить точки соприкосновения и найти максимальную общность интересов. Китайская нация всегда стремится к миру, дружбе и гармонии, и эти ценности передаются из поколения в поколение. Китай никогда никого не оккупировал или обижал, и не будет так делать в будущем, тем более гоняться за гегемонией и господством. Китай всегда сохраняет приверженность обеспечивать мир во всем мире, продвигать глобальное развитие, отстаивать международный порядок и предоставлять общественное благо. Инновационное развитие Китая лишь приносит всему миру новые возможности.
 
Четвертое, необходимо совершенствовать глобальное управление и воплощать в жизнь подлинный мультилатерализм. В мире существует только одна система, а именно международная система, ядром которой выступает ООН. Есть только одно мироустройство, основанное на международном праве, и только один набор правил, а именно основополагающие нормы международных отношений, установленные целями и принципами Устава ООН. ООН обязана высоко нести знамя подлинного мультилатерализма и выступать важнейшей трибуной поддержания общей безопасности, пользования достижениями развития и определения судьбы мира. Важно работать над стабилизацией мироустройства, увеличивать представленность и право голоса развивающихся стран в международных делах, играть главную роль в продвижении демократизации международных отношений и верховенства права. Необходимо равномерно продвигать работу в области безопасности, развития и прав человека, вырабатывать объединенную повестку дня с акцентом на разрешении актуальных проблем, предпринимать реальные шаги для полноценной реализации обещания всех сторон о поддержке подлинного мультилатерализма.
 
В заключение Си Цзиньпин подчеркнул, что мир в очередной раз стоит на перекрестке истории. Глубоко убежден, что тенденцию мира, развития и прогресса человечества невозможно повернуть вспять. Пусть все страны мира с уверенностью консолидируют усилия во имя преодоления глобальных угроз и вызовов, формирования Сообщества единой судьбы человечества и прекрасной перспективы нашей планеты, сказал лидер Китая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая