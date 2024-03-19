18.03.2024, 20:37 5396

СМИ рассказали о "современном рабстве" в католической организации "Опус Деи"

"Опус Деи" насчитывает 95 тысяч членов по всему миру
Лондон. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Газета Financial Times рассказала о помощницах нумерариев - тех, кто посвятил свою жизнь влиятельной католической организации в качестве домашней прислуги, - во многих случаях бесплатно и против воли.

Девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации "Опус Деи" (Opus Dei; ее цель - помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами), цитирует РБК выдержки расследования журналистки Financial Times Антонии Канди.

Энн Мари Аллен была одной из тех, кому 46 лет назад священник предложил стать частью "Опус Деи". На тот момент ей было 15 лет, она приехала в Баллиглунин на курсы кейтеринга.

Сегодня "Опус Деи" насчитывает 95 тыс. членов по всему миру, в том числе весьма влиятельных. Например, в США Католический информационный центр, которым управляет "Опус Деи", утверждает, что их часовня - "ближайший Белому дому храм". Среди высокопоставленных членов организации - управляющий ЦБ Кении Патрик Ньороге, бывший президент Эквадора Гильермо Лассо. Члены "Опус Деи" также в разное время входили в руководство пресс-службы Ватикана и его банка. "Опус Деи" была представлена в книге "Код да Винчи" Дэна Брауна. Однако организация обвиняла писателя в том, что он "манипулирует событиями и фактами, выдавая их за действительные".

Аллен была одной из 16 бывших помощниц, с которыми журналистке удалось поговорить. Они работали в качестве бесплатной домашней прислуги в "Опус Деи" с 1977 по 2020 год в Европе, США, Африке и Латинской Америке. Их набирали из сельской местности и рабочего класса с целью образования. Однако, по словам женщин, их принуждали, по сути, к современному рабству через жесткую систему психологического контроля. Когда им в конце концов удалось покинуть "Опус Деи", у них ничего не было. Некоторые получали минимальные социальные выплаты, но многие - нет. У большинства даже не было банковских счетов.

В тот день, когда я приехала сюда, моя жизнь изменилась навсегда. То, что случилось со мной и другими здесь, было разрушительным", - рассказала Аллен.


Помощники нумерариев должны сохранять целомудрие, а их призвание - "посвятить свою жизнь физическому труду или домашней работе" в "Опус Деи". Сегодня там насчитывается около 4 тыс. помощников. По словам героинь расследования, они каждый день были обязаны ходить на мессу, готовить и убирать. Им не давали смотреть телевизор, а перерывы они могли делать только для того, чтобы поспать, поесть или помолиться.

Канди помимо 16 бывших помощниц также пообщалась с 40 бывшими и нынешними членами "Опус Деи" со всего мира. Большинство подтвердили, что они были свидетелями эксплуатации помощников нумерариев. В самой организации признали, что "в прошлом в некоторых странах могли иметь место некоторые из этих проявлений", но сейчас ситуация изменилась. В частности, в Великобритании у помощников, с которыми журналистка встречалась (но в присутствии нумерария), есть аккаунты в Instagram, они могут водить автомобиль и учатся в университете. Им также платят за работу. Однако несколько членов "Опус Деи" в других странах, преимущественно в Латинской Америке, рассказали автору статьи, что кастовая система там существует до сих пор.
 
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Теги:Религиярабство

новости по теме

14.03.2024, 15:21 29626

В Кыргызстане приняли закон об иноагентах

Ранее группа из 15 организаций обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта
Бишкек. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты жогорку кенеша Кыргызстана на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект об "иностранных представителях".

По информации 24.kg, сегодня, 14 марта, парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на внеочередном заседании за закрытыми дверями в третьем чтении принял законопроект "О некоммерческих организациях" (об "иностранных представителях" - аналог иноагента в российском законодательстве).

Ранее группа из 15 организаций, включая правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан", обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об "иностранных представителях", - отмечает издание.


В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

 - немедленно отозвать законопроекты об "иностранных представителях" и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;

 - принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;

 - согласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

В письме отмечается, что в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана", - информирует издание.

 
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Теги:Кыргызстаниноагенты
08.03.2024, 13:59 82901

В Нигерии боевики похитили около 300 учеников из школы

Похищение людей на севере страны с целью получения выкупа стало обычным явлением с 2014 года
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные боевики напали на школу в северо-западном регионе Нигерии, захватив по меньшей мере 287 учеников.

Предварительно власти страны заявили о похищении более 100 учеников, однако позже директор школы сообщил, что в заложники взяты по меньшей мере 287 человек, сообщает издание The Guardian.

Мы позаботимся о том, чтобы каждый ребенок вернулся. Мы работаем с силовыми структурами", - сказал губернатор Кадуны Убе Сани.


Как отмечает издание, похищение детей из школ на севере Нигерии является обычным явлением с 2014 года, когда исламские экстремисты похитили более 200 школьниц в деревне Чибок в штате Борно. В последние годы похищения участились в северо-западных и центральных регионах, где десятки вооруженных банд часто нападают на сельских жителей и туристов с целью получения огромных выкупов.

Нападавшие ворвались в государственную начальную школу в городе Курига в Чикуне вскоре после утреннего собрания в 8 утра, взяв в заложники почти 200 учеников, прежде чем смогла прийти какая-либо помощь", - сказал местный молодежный лидер Джошуа Мадами.


Силы безопасности и правительственная делегация прибыли в город несколько часов спустя, когда поисковая операция расширилась, в то время как члены общины и родители собрались в ожидании новостей.

Нападение произошло через несколько дней после того, как более 200 человек, в основном женщины и дети, были похищены экстремистами на северо-востоке Нигерии.

Женщины, дети и студенты часто становятся жертвами массовых похищений в пострадавшем от конфликта северном регионе, и многих жертв освобождают только после выплаты огромных выкупов.
 
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Теги:ПохищениедетиНигерия
07.03.2024, 20:50 89906

Швеция стала 32-м государством - членом НАТО

Москва обещала принять меры
Стокгольм. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Швеция стала 32-м государством - членом НАТО. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, сообщает РБК.

Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента США.


Москва заявила о негативных последствиях расширения военного блока для безопасности России и обещала принять меры.

Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. Хельсинки присоединился к альянсу раньше Стокгольма, весной 2023 года. В начале 2024 года вступление Швеции после задержки в несколько месяцев одобрили последние две страны НАТО - Турция и Венгрия.
 
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Теги:ШвецияНАТОвступление
06.03.2024, 18:22 100891

Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей прошла в Пекине

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей прошла в Пекине
Фото: russian.news.cn
Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник в Доме народных собраний в Пекине.

На первом заседании, в котором приняли участие почти 3 тыс. депутатов ВСНП, присутствовали Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.

Первое заседание провел исполнительный председатель президиума Чжао Лэцзи.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства.

Он подчеркнул, что в условиях необычайно сложной международной обстановки Китай выполнил основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год и добился значительных успехов во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства.

Лэцзи напомнил, что в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития. В их числе: рост ВВП примерно на 5%, создание более 12 млн рабочих мест в городских районах и увеличение индекса потребительских цен примерно на 3%.
 
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Теги:ПекинВСНПЗаседаниеКНР
04.03.2024, 19:36 119851

В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая

Главное внутриполитическое событие года Китая
В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая
Фото: russian.news.cn
Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая открылась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине.

На сессии собрались более 2 тыс. членов ВК НПКСК, сообщает агентство Синьхуа.

На первом заседании была рассмотрена и принята повестка дня сессии. Также с докладом о работе Бюро ВК НПКСК 14-го созыва выступил председатель комитета Ван Хунин. Он отметил новые достижения ВК НПКСК 14-го созыва и его Бюро, а также их вклад в развитие дела Коммунистической партии Китая и китайского государства.

Хунин напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня образования КНР, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития. Также в этом году исполняется 75 лет НПКСК.
 
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Теги:ЗаконодательствоКитай
03.03.2024, 19:58 127996

Рост суицидов среди молодежи на Тайване: школьникам будут предлагать отпуск

Меры принимаются для защиты психического здоровья учащихся
Тайбэй. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тайваньские средние школы с марта будут отправлять учеников в отпуск на фоне всплеска суицидов.

Меры принимаются для защиты психического здоровья учащихся, сообщает РБК.

Инициатива появилась на фоне быстрого роста числа суицидов среди молодых людей. По данным The Guardian, в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в 2 раза. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране в 2022 году достигло трехлетнего пика (3787 случаев) в 2022 году.

Проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое эмоциональное состояние, особенно в то время, когда они выгорают в школе", - заявили в ведомстве.


Там подчеркнули, что мера может быть официально внедрена во всех средних школах и профессионально-технических училищах начиная со следующего учебного года (самое раннее - в августе) после получения отзывов от более 40 школ, проводящих пробный запуск.

The Guardian сообщила, что рамках программы старшеклассники могут подавать заявки на получение до трех выходных дней в каждом семестре, полных или неполных, без подтверждения необходимости, но с разрешения родителей.

Психологи предположили, что программа также может помочь улучшить отношение общества к психическим заболеваниям. Если психический дискомфорт будет восприниматься как нормальное явление, то учащиеся будут более смело обращаться за помощью, считают они.

Похожие меры уже реализуются в 42 тайваньских университетах. Там студенты могут получить до пяти дней отпуска в семестр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане основными причинами смертности казахстанской молодежи становятся ДТП и суицид. Первопричиной высокого уровня самоповреждений и суицидов среди молодежи являются проблемы психического здоровья.
 
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Теги:ШкольникиРостсуицидТайвань
27.02.2024, 17:17 160211

СМИ: Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию

Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, сообщают СМИ.

Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", - сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское издание Globes.


Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.

По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.

Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.

Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией", - пишет РИА Новости.


Напомним, 26 сентября 2022 года мир был шокирован сообщениями о взрывах на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии. Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии, которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках". Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 метров.

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.
 
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Теги:ЙеменКрасное море
23.02.2024, 09:56 187831

Армения заморозила участие в ОДКБ

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан
Париж. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он в интервью телеканалу France24.


Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. В январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
 
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Теги:ОДКБАрмения

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