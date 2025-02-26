Совбез ООН принял резолюцию по Украине

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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Украине "Путь к миру", которую предложили США. За проголосовали десять членов Совбеза, пять воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН, сообщает - Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Украине "Путь к миру", которую предложили США. За проголосовали десять членов Совбеза, пять воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН, сообщает РБК





США искренне признательны членам Совета за поддержку данной резолюции и приветствуют первую резолюцию, принятую Советом за три года конфликта на Украине, которая решительно призывает положить ему конец. Данная резолюция направляет нас на пути к миру. Это первый шаг, который чрезвычайно важен. Все мы должны им гордиться. И сейчас необходимо воспользоваться этим для созидания мирного будущего для Украины, России и мирового сообщества", - заявила после голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.





Голосование в СБ прошло вскоре после того, как Генеральная ассамблея ООН одобрила две резолюции: одну предложили Украина и европейские страны (ее приняли без поправок), вторую - США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония), в нее внесли три поправки.





На голосование в Совбезе Штаты вынесли тот же документ, что и на Генассамблее. Этот одностраничный проект состоит из трех абзацев, в которых сказано: "выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между" Россией и Украиной, заявляя, что главная цель ООН - "в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров", Генассамблея "убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира" между Украиной и Россией.





Постпред России при ООН назвал его "шагом в правильном направлении". "Американский проект резолюции по украинскому кризису мы в целом рассматриваем как здравую инициативу, шаг в правильном направлении, отражающий стремление новой администрации Белого дома внести реальный вклад в мирное урегулирование конфликта", - сказал он. На этом заседании Россия предложила две поправки. Одну она уже представила на Генассамблее: к фразе "незамедлительно прекратить конфликт" добавить слова "в том числе путем устранения его коренных причин"; вторая поправка предполагала заменить слова "конфликт между" Россией и Украиной на "конфликт вокруг Украины".





Европейские страны представили те же поправки, что и на Генассамблее: заменить слова "конфликт между Российской Федерацией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину"; добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды"; заменить слова "прочный мир между Украиной и Российской Федерацией" на "справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".





Ни одна из пяти поправок не прошла, и в итоге члены Совбеза голосовали за первоначальный проект США. Европейские страны были в числе воздержавшихся.