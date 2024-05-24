23.05.2024, 16:51 7131
Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году - РАТС
Обнаружены и задержаны 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций
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Ташкент. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году предотвратили 181 теракт, задержали 214 иностранных боевиков и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций, заявил директор исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев на совещании председателей верховных судов стран ШОС.
По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств - членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт, выявлено и пресечено 2010 преступлений экстремистского и террористического характера", - цитирует Мирзаева РИА Новости.
По его данным, спецслужбы стран - членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций. Вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.
В странах ШОС в 2023 году также было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков, свидетельствуют данные РАТС.
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21.05.2024, 11:13 27321
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за скандала с зараженной кровью
В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови
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Лондон. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая "днем позора" для страны, сообщает РБК.
Заражения произошли в 1970-1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где, как передавала Би-би-си, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Одного человека - носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию, отмечает Sky News.
Сунак выступил в палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли. Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.
По словам Лэнгстаффа, этого можно было "в значительной степени, хотя и не полностью, избежать". Пациентов сознательно подвергали риску заражения, переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости, врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение, приводят Guardian и Sky News выдержки из доклада. Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году по поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.
Это день позора для британского государства", - прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал". Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.
Такого никогда не должно было произойти", - заявил Сунак, добавив, что 3 тыс. человек умерли, "так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена" и не дождавшись, чтобы виновных привлекли к ответственности.
По состоянию на август 2022 года были собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу, тогда британские власти пообещали выплатить пострадавшим по £100 тыс.
20.05.2024, 09:11 39321
СМИ сообщили о гибели президента Ирана при крушении вертолета
Фото: Кадр с видео
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Ибрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что, помимо президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
Инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
19.05.2024, 18:22 47391
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
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Тегеран. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзегана недалеко от ирано-азербайджанской границы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой агентство IRNA, на на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.
Сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолета, отмечает телеканал IRIB.
Дополнено 19.05.2024, 20.50
Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tehran Times.
Ранее премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы.
19.05.2024, 12:42 51276
В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек
Очагов возгорания не выявлено
Фото: instagram/bolshoi_theatre
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве из Большого театра из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации во время балета "Раймонда" эвакуировали более полутора тысяч человек.
В Большом театре произошло срабатывание пожарной сигнализации во время спектакля "Раймонда". В целях безопасности были эвакуированы более 1,5 тысячи человек", - сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что во время проверки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Подчеркивается, что очагов возгорания не выявлено, пострадавших нет.
Напомним, в феврале из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара.
18.05.2024, 10:50 65401
Стихийные протесты в Бишкеке: в ГКНБ заявили о провокаторах, призывавших к деструктивным действиям против властей
Причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет
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Бишкек. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стихийные протесты против растущего числа мигрантов произошли в Бишкеке в ночь на 18 мая. Ранее в столице Кыргызстана иностранные граждане избили местных жителей.
17 мая около 21.00 в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось несколько сотен молодых людей от 18 до 25 лет, которые хотели отомстить иностранцам, избившим местных жителей. Массовая драка с участием иностранцев произошла 13 мая в Бишкеке во дворе одного из хостелов, где живут приезжие.
Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания, после того как толпа попыталась перекрыть дорогу. Ближе к полуночи задержали трех граждан Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека, сообщает 24.kg.
По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело о статье УК КР "Хулиганство". После полуночи с задержанными иностранцами в милиции записали видео. На нем они извиняются перед кыргызстанцами.
Как рассказали в ГКНБ Кыргызстана, причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет, сообщает издание АКИpress.
У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств" - сообщил председатель комитета Камчыбек Ташиев.
Ташиев призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.
Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия", - заключил он.
По информации МИД Кыргызстана, правоохранительными органами с момента поступления информации об инциденте предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызстана. Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок.
Среди участников происшествия тяжело пострадавших нет. В Министерство иностранных дел КР какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали", - говорится в сообщении ведомства.
16.05.2024, 19:09 78816
РФ и КНР работают над сопряжением ЕАЭС и "Пояса и пути" в одно партнерство
Фото: пресс -служба президента РФ
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Москва и Пекин настроены продолжить сотрудничество в интеграционных структурах, вплоть до сопряжения их в большое евразийское партнерство, сообщает ТАСС.
Наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в перспективе Большого Евразийского партнерства", - заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.
Российский президент отметил, что Москва и Пекин поддерживают "международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов" и с этих позиций "Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС" и в ШОС.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление.
15.05.2024, 18:23 90436
Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы
Фото: pixabay.com
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Братислава. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.
В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Pravda.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте.
15.05.2024, 14:09 91241
В Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте
Уволен ряд сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией
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Анкара. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции, после того как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов, сообщает РИА Новости.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.
Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
Главная прокуратура Анкары начала расследование. В результате расследования может быть предъявлено обвинение в создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?