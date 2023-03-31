30.03.2023, 10:14 11611
Спустя 49 дней после землетрясения в Турции из-под завалов вытащили живого кота
У питомца переломы лап и обезвоживание
Рассказать друзьям
Анкара. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Кахраманмараш через 49 дней после землетрясения при разборе рухнувшего 11-этажного дома под завалами нашли выжившего кота.
36-летняя Нида Дина и ее дочь покинули квартиру в 11-этажном доме во время первых толчков, сообщает агентство Anadolu.
Кота, который остался под развалинами 11-этажного здания, рухнувшего при втором землетрясении в тот же день, найти не удалось. Женщина, которая прожила в своем автомобиле рядом с развалинами дома, в течение 40 дней приходила на место в надежде найти питомца.
Кота нашли через 49 после землетрясения в руинах здания. У питомца переломы лап и обезвоживание. Сейчас животное находится на лечении в ветеринарной клинике.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
новости по теме
30.03.2023, 20:27 7226
Китай и Бразилия отказываются от доллара
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центробанки Китая и Бразилии создадут офшорный клиринговый центр. О соответствующей договоренности сообщил портал G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, сообщает ТАСС.
Регуляторы подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оператора создаваемого центра в Бразилии определит ЦБ Китая. Цель такой инициативы - отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы "более быстрой и менее затратной". О сроках начала реализации проекта не сообщается.
В ЦБ Бразилии отметили, что это поможет сблизить платежные системы двух стран, сократит время и затраты на проведение платежей, позволит отказаться от услуг посредников, а также повысит ликвидность юаня на местном рынке.
Китай с 2009 года является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Согласно данным официальной статистики, товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.
Напомним, доля мировых резервов в долларах США снизилась с 72% в 1999 году до 59% в настоящее время.
В последние две недели произошел ряд знаковых событий. Китай и Франция завершили первую торговлю СПГ с использованием юаней. Россия рассматривает возможность использования китайского юаня в качестве резервной валюты. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 83,7 млрд китайских юаней (12,2 млрд долларов).
28.03.2023, 12:12 24831
Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в США
Погибли трое детей и трое педагогов
Рассказать друзьям
Вашингтон. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 28-летняя женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл, погибли трое детей и трое педагогов.
Как сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк, нападение было заранее спланировано.
Следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности, информирует РИА Новости.
Сотрудники полиции, по словам Дрейка, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Им удалось ликвидировать злоумышленницу.
Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.
Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он.
По сообщениям СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.
25.03.2023, 12:18 43016
В Турции произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана
Рассказать друзьям
Анкара. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 4.39 по времени UTC (7.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистана. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3).
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016 года (магнитуда 7,8).
Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление. По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет.
24.03.2023, 09:50 51211
На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун
Рассказать друзьям
Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 00.39 по времени UTC (06.39). Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине пяти километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стали причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились.
В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3).
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016 года (магнитуда 7,8).
Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление. По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет.
22.03.2023, 20:28 63331
Осужденную на 20 лет лишения свободы во Франции казахстанку признали невиновной
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Париж. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданку Казахстана, приговоренную к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной.
Борьба за Софию Боднарчук продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли наши дипломаты. Свою шокирующую историю София рассказала корреспондентам "Хабар 24", - сообщает телеканал.
Потрясшее Францию двойное убийство семейной пары произошло в 2016 году. Супруг Софии на глазах у нее и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей.
После были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключилась звезда французских судов - самый известный уголовный защитник страны - мэтр Марсиаль", - сообщается в сюжете.
По словам женщины, в этой тяжелой ситуации ее очень поддержали казахстанские дипломаты.
Хочу очень сильно поблагодарить бывшего посла Жана Сержановича Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане", - рассказывает Боднарчук.
София провела во французской тюрьме почти 5,5 года сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа.
Девушка надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа. Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора - это равнодушие окружающих.
Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза", - рассказал адвокат женщины Эдуард Марсиаль.
Суд приговорил Софию к 20 годам тюрьмы, но в конечном итоге дело завершилось в ее пользу.
Теперь французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб. Также женщине предстоит отстоять права на ребенка.
21.03.2023, 12:39 73446
Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
Москве и Пекину следует углублять практическое сотрудничество в различных областях
Рассказать друзьям
Москва. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал укрепление и развитие отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина, сообщает РИА Новости.
Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Китай всегда проводит независимую внешнюю политику. Укрепление и развитие отношений с Россией - стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что общий курс на укрепление стратегического сотрудничества двух стран остается неизменным.
И Китай, и Россия прилагают усилия для осуществления национального развития и возрождения, обе страны поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений", - добавил Си Цзиньпин.
По его словам, Москве и Пекину следует углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.
Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле продолжались более четырех с половиной часов. Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.
10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
20.03.2023, 21:19 77511
МИД КНР опубликовал доклад о ситуации с демократией в США
Фото: Twitter/CGTNOfficial
Рассказать друзьям
Пекин. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня МИД КНР опубликовал доклад "О ситуации с демократией в США", передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.
Доклад затрагивает такие темы, как:
проблемы с американской демократией трудно нейтрализовать;
продолжается деградация американской демократии;
деньги все более влияют на политику;
свобода слова остается лишь пустым лозунгом;
судебная система игнорирует общественное мнение;
американский народ все больше разочаровывается в американской демократии;
навязывание США демократии по всему миру ведет к глобальному хаосу;
внешняя политика стала заложником политической поляризации;
использование "демократии" для разжигания конфликтов;
усиление односторонних санкций.
В 2022 году Соединенные Штаты завязли в порочном круге нарушения демократии, политической дисфункции и социальной дисгармонии. Такие проблемы, как манипулирование политикой деньгами, политика идентичности, раскол общества и разрыв между богатыми и бедными, стали все более острыми. Застарелые проблемы американской демократии давно уже глубоко проникли во все аспекты политической и социальной ткани и еще больше отражают стоящие за ними сбои в госуправлении и системные недостатки", - говорится в докладе.
По информации МИД КНР, "несмотря на собственные проблемы, Соединенные Штаты по-прежнему свысока выступают в роли учителя демократии, фабрикуют и распространяют ложные нарративы о "демократии против авторитаризма" и по своему усмотрению разделяют мир на "демократические и недемократические лагеря".
В настоящем докладе представлены многочисленные факты и оценки экспертов, показаны реальные обстоятельства США за прошедший год, раскрыт внутренний демократический хаос в Соединенных Штатах и беспорядки и бедствия, вызванные распространением и навязыванием демократии во всем мире, чтобы мир мог лучше понять истинное лицо американской демократии", - говорится в тексте доклада.
19.03.2023, 09:10 86341
В Эквадоре произошло землетрясение, есть жертвы
Магнитуда составила 6,5
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
По данным РИА Новости, на данный момент сообщается о 12 погибших (11 - в провинции Эль-Оро и один погибший в провинции Асуай). Есть пострадавшие, они находятся в больницах.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов.
Читаемое
31.03.2023, 08:10В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 1000 евро 31.03.2023, 08:295756Мужчина спас из пожара женщину и 9-месячного ребенка в Экибастузе 31.03.2023, 08:425131Жители четырех микрорайонов в Бостандыкском районе Алматы остались без газа 31.03.2023, 08:501856Схрон с похищенным во время январских событий оружием обнаружили в области Жетысу 31.03.2023, 09:391541Паводки в Актобе: с дачных участков эвакуировали более ста человек 24.03.2023, 17:18192446Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49188446Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22182956В Алматы установили домик для бездомных кошек 24.03.2023, 12:20176696Генпрокуратура озвучила итоги проверки Риддерской ТЭЦ по фактам перебоев с подачей тепла 24.03.2023, 10:11160456Правила выгула и содержания домашних животных изменят в Казахстане 18.03.2023, 14:26233641В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26218561Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03217021Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02216311Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53213811Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?