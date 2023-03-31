Спустя 49 дней после землетрясения в Турции из-под завалов вытащили живого кота

Это поможет сблизить платежные системы двух стран, сократит время и затраты на проведение платежей

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Пекин. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центробанки Китая и Бразилии создадут офшорный клиринговый центр. О соответствующей договоренности сообщил портал G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, сообщает - Центробанки Китая и Бразилии создадут офшорный клиринговый центр. О соответствующей договоренности сообщил портал G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, сообщает ТАСС





Регуляторы подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оператора создаваемого центра в Бразилии определит ЦБ Китая. Цель такой инициативы - отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы "более быстрой и менее затратной". О сроках начала реализации проекта не сообщается.





В ЦБ Бразилии отметили, что это поможет сблизить платежные системы двух стран, сократит время и затраты на проведение платежей, позволит отказаться от услуг посредников, а также повысит ликвидность юаня на местном рынке.





Китай с 2009 года является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Согласно данным официальной статистики, товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.





Напомним, доля мировых резервов в долларах США снизилась с 72% в 1999 году до 59% в настоящее время.





В последние две недели произошел ряд знаковых событий. Китай и Франция завершили первую торговлю СПГ с использованием юаней. Россия рассматривает возможность использования китайского юаня в качестве резервной валюты. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 83,7 млрд китайских юаней (12,2 млрд долларов).