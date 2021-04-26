США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующим контингентом генерал Скотт Миллер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он добавил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана", пишет РИА Новости

Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с первого мая по 11 сентября.

Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.

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