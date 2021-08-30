США начали вывод войск из аэропорта Кабула

КАБУЛ. 29 АВГУСТА - Американские войска начали вывод войск из аэропорта Кабула. В Пентагоне предупредили о высоком риске дальнейших атак со стороны террористических группировок, передает KAZAKHSTAN TODAY

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны США, США и союзники стремятся покинуть Кабул к установленному президентом Джо Байденом сроку - 31 августа.

По информации издания, по состоянию на 28 августа в аэропорту Кабула находилось менее 4000 американских военнослужащих.

Ранее в Пентагоне заявили, что военные США при помощи беспилотников уничтожили в Афганистане двух главарей ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РК), еще один был ранен. Сообщалось, что один из главарей был организатором терактов группировки "Исламское государство в Хорасане", которая взяла на себя ответственность за нападение, совершенное 26 августа террористом-смертником в аэропорту Кабула. По последним данным, в результате взрывов погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

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