США расширяют санкции против РФ и высылают российских дипломатов

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ВАШИНГТОН. 15 АПРЕЛЯ - Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сообщении на сайте Белого дома введение новых санкций объясняется стремлением "возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

В соответствии с указом Байдена, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды. В случае необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены, сообщает РБК

Кроме того, США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости , что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".

13 апреля президенты России и США провели переговоры по телефону, Джо Байден предложил Владимиру Путину провести саммит в третьей стране.

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