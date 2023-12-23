07.06.2023, 12:52 91316
США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Экс-разведчик Дэвид Граш уверен, что Пентагон обнаружил космические корабли в рамках секретной программы, которой армия США занимается уже несколько десятилетий
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Вашингтон. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны США могло заполучить космические корабли внеземного происхождения в рамках секретной военной программы, заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш в беседе с телеканалом NewsNation.
Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", - приводит слова Граша издание "Известия".
По его словам, американские власти имеют в своем распоряжении неповрежденные и частично поврежденные летательные аппараты. Экс-разведчик уверен, что Пентагон обнаружил космические корабли в рамках секретной программы, которой армия США занимается уже несколько десятилетий.
Граш отметил, что действующие разведчики продемонстрировали ему документы и доказательства существования этой программы. Он также заявил, что американским военным удалось обнаружить тела инопланетных пилотов.
В интервью экс-разведчик отказался предоставить доказательства из соображений безопасности.
В декабре 2022 года агентство Associated Press сообщило, что специальная целевая группа в минобороны США, которая специализируется на расследовании неопознанных летающих объектов (НЛО), получила "несколько сотен" новых обращений по поводу разных явлений, но в Пентагоне пока так и не нашли подтверждений посещения Земли инопланетянами. Отмечается, что управление директора национальной разведки в период с 2004 по 2021 год зафиксировало 144 явления, 80 из которых - сразу несколькими датчиками, однако ни одно из них не имело внеземного происхождения.
В мае 2022 года Пентагон заявил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. При этом заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что случаи непосредственного столкновения американской военной техники с НЛО зафиксированы не были.
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22.12.2023, 10:02 5676
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
В результате стрельбы погибли не менее 14 человек
Фото: Pixabay
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Прага. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге, заявил в ходе пресс-конференции чешский премьер-министр Петр Фиала.
В 12:00 прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - цитирует iz.ru премьер-министра.
Как уточнил Фиала, соответствующее постановление было принято правительством страны.
Напомним, инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг. По уточненной информации, жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.
В Сети опубликовано видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.
Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что 24-летний студент Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.
Также новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии сообщил, что устроивший стрельбу в пражском университете Давид Козак ранее убил своего отца. По данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, а позже в селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, который оказался отцом Козака.
19.12.2023, 08:35 21966
В результате землетрясения в Китае погибло более ста человек
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник вечером на северо-западе Китая
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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщает РИА Новости.
По данным Центрального телевидения Китая, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111.
На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи 19 декабря 2023 года в 07.46 зарегистрировали землетрясение на территории Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы. Магнитуда составила 6.0.
Землетрясение ощущалось силой 2 балла в Алматы. Сведений о разрушениях на территории города Алматы нет, сообщили в ДЧС города.
13.12.2023, 12:00 45741
Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе
В целом за резолюцию проголосовали 153 страны
Фото: news.un.org
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Нью-Йорк. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий.
Как сообщает РИА Новости, за резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10 стран, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, в том числе Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина и Грузия, воздержались.
При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.
Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом и Мавританией. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и они не желали его политизации.
Согласно тексту документа Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.
Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
09.12.2023, 18:37 64661
В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых заправок
Ограничения введены во всех регионах республики
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Ташкент. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили об ограничении работы газовых заправок по всей стране из-за похолодания, сообщает Gazeta.uz.
По информации ведомства, спрос на природный газ среди населения "немного увеличился" в связи со снижением температуры воздуха, что в свою очередь привело "к значительному снижению давления газа".
По прогнозу синоптиков, с 7 по 16 декабря в республике ожидается понижение температуры местами до -16 градусов. В этот период ожидается снижение давления газа. Минэнерго принимает меры по ограничению времени работы метановых заправок "в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом".
В ведомстве отметили, что ограничения введены во всех регионах республики. Ожидается, что это позволит равномерно обеспечить природным газом потребителей и социальные объекты.
09.12.2023, 10:53 67741
США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания
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Нью-Йорк. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Безопасности ООН проголосовал по резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в Газе. Она не принята - США проголосовали против. Как постоянный член Совета, Штаты имеют право вето, сообщает Русская служба ВВС.
Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания.
Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября. Результатом этого поспешного процесса "стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности".
США не могут поддержать "нежизнеспособное прекращение огня", которое лишь "посеет семена новой войны", добавил дипломат.
07.12.2023, 15:19 79246
В Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой
Убиты двое, еще пятеро пострадали
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Брянск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмиклассница в четверг утром пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.
В российском городе Брянске ученица 8го класса гимназии № 5 пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и устроила стрельбу.
В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро пострадали. Девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой, сообщает ТАСС.
Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.
В оперативных службах отметили, что ученица смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки.
В качестве приоритетной версии нападения рассматривается конфликт с одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в сентябре прошлого года в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек.
28.11.2023, 18:15 137546
В Пекине заявили, что независимость Тайваня ведет к войне
Чэнь Биньхуа призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития
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Пекин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по делам Тайваня в Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа заявил, что независимость островного государства будет означать войну.
Он отметил, что Пекин не проявит снисходительности к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие суверенитет острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.
Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость", заявил Чэнь Биньхуа.
Он призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
28.11.2023, 18:07 138171
Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow и New Democracy Fund
Фото: pexels.com
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Баку. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба ведомства.
Было отмечено, что новостной портал "Абзасмедиа" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности", - информирует rbc.ru со ссылкой на министерство.
В МИД Азербайджана отметили, что в соответствии с законодательством страны финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.
Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от "правительственных репрессий"), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах "Восточного соседства ЕС").
Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.
Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - отметили в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции парламента о санкциях против Баку. МИДом Азербайджана французскому дипломату было заявлено, что резолюция является очередной провокацией Парижа против Баку, информирует ТАСС.
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