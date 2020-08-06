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Стала известна причина взрыва в порту Ливана, унесшего жизни более 70 человек

05.08.2020, 08:15 9586
Стала известна причина взрыва в порту Ливана, унесшего жизни более 70 человек
Бейрут. 5 августа. Kazakhstan Today - Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ, передает Kazakhstan Today.
 

При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры", - сообщил во вторник ливанский телеканал LBC international.

 
Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. 
 
По информации ТАСС, в силовых структурах Ливана сообщили, что сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония, или аммиачная селитра, используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Выяснилось, что, взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем в 2015 году.
 
Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. По поступающей информации, облако с продуктами взрыва дошло до Дамаска.
 
По последним данным, от взрыва погибли по меньшей мере 78 человек. Число пострадавших возросло до 4 тыс. 
 
Напомним, в результате мощного взрыва, который прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана, пострадало здание дипмиссии Республики Казахстан, консул получил ранения.

Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
 

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