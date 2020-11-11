Связанные с ИГИЛ боевики обезглавили 50 человек на севере Мозамбика

Кабу-Делгаду. 10 ноября. Kazakhstan Today - За последние три дня нападавшие обезглавили и расчленили более 50 человек в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Аль-Джазира " со ссылкой на генерала полиции Мозамбика Бернардино Рафаэля, боевики, связанные с ИГИЛ, атаковали несколько деревень в округах Миудумбе и Макомия, убивая мирных жителей, похищая женщин и детей и сжигая дома.

Очевидцы утверждают, что нападавшие загоняли жертв на футбольное поле в деревне Муатиде, где и были совершены убийства.

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