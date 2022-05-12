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Сын экс-акима Алматы Ильяс Храпунов оштрафован на 221 тысячу долларов

11.05.2022, 14:47 5216
Сын экс-акима Алматы Ильяс Храпунов оштрафован на 221 тысячу долларов
НЬЮ-ЙОРК. 11 МАЯ - Федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и городом Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 4 мая 2022 года наложил санкции в размере 221 285,31 доллара США на Ильяса Храпунова за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

 
Это уже второй раз, когда суд Нью-Йорка налагает денежные санкции на Храпунова, первый - после утечки конфиденциальных показаний через интернет, и как минимум шестой раз, когда суд признает, что ответчики участвуют в ненадлежащем ведении судебного процесса.
 
На соответчика Храпунова, Мухтара Аблязова, ранее были наложены санкции в размере 140 115,60 доллара США за аналогичные проступки.
 

Решение, принятое на этой неделе, установило сумму санкций, наложенных на И. Храпунова, и следует за решением мирового судьи Кэтрин Паркер от 19 мая 2020 года. Это решение было поддержано решением окружного судьи Элисон Дж. Натан, установившей воспрепятствование М. Аблязова, Виктора и Ильяса Храпуновых обнаружению "БТА Банком" и акиматом Алматы доказательств, имеющих большое значение для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV S.A., за отмывание десятков миллионов долларов в США", - уточнили в Минюсте. 

 
Суд установил, что ответчики скрывали улики, намеренно уничтожали доказательства, давали ложные показания, нарушали постановления суда.
 
В своем решении судья Паркер похвалила команду юристов, представлявших "БТА Банк" и город Алматы, назвав их подготовленными и квалифицированными адвокатами.
 
Нью-Йоркский процесс от имени акимата Алматы и АО "БТА Банк" был начат более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. 
 

Как уже установили суды по всему миру, Аблязов похитил миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан ответственным в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

 
В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало основного судебного процесса запланировано на осень 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.
 

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Орден "Достык" вручил посол Казахстана в России губернатору Омской области

12.05.2022, 11:01 1466
Фото: kazembassy.ru
ОМСК. 12 МАЯ - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в ходе своего рабочего визита в Омскую область вручил губернатору региона Александру Буркову орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Омской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой в регионе по итогам переписи составляет порядка 78 - 80 тысяч человек. В связи с чем Ермек Кошербаев выразил признательность Александру Буркову за содействие соотечественникам в сохранении и развитии культуры и языка и вручил губернатору Орден "Достык" II степени", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 

 
Также в рамках поездки посол встретился с руководителями казахских общественных объединений Омской области. Были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты. Указанные темы посол обсудил и с директорами местных школ, в которых есть казахские центры.
 
В Омске Ермек Кошербаев возложил цветы к памятнику Чокану Валиханову и мемориальной доске Кемелю Токаеву. 
 
Кроме того, в ходе встречи с губернатором региона Александром Бурковым был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества, в том числе договоренности, достигнутые во время апрельского визита делегации Омской области в Казахстан и переговоров с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. 
 
Было отмечено, что за последние годы сотрудничество вышло на новый качественный уровень и Омская область вносит здесь заметный вклад. Так, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Казахстаном достиг $402,1, что на 12,3% выше показателя 2020 года.
 

Стороны подчеркнули, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан и имеются хорошие возможности для их наращивания. В частности, открываются хорошие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия и совместных проектов в сферах сельхозмашиностроения, здравоохранения, АПК, химической промышленности и туризма", - добавили в пресс-службе.

 

На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом

12.05.2022, 09:04 2561
МОСКВА. 12 МАЯ - В ходе специальной военной операции на Украине российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. Об этом в среду сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза. Причем с "множественной лекарственной устойчивостью", информирует "Российская газета". 
 
Сообщается, что жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр. Так называемые деньги банка приколов. Все эти фальшивые купюры были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствуют несовершеннолетние.
 

Организаторы учли особенности поведения детей, ведь те имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - пояснил генерал Кириллов.

 
В итоге результаты бактериологических исследований, по словам начальника Войск РХБЗ, подтвердили "устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда". "То есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", - разъяснил военачальник.
 
Эксперты Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции оформили заключение, согласно которому заражение фальшивых купюр "осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем". Так как материал, установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.
 
Главврач Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера также указал, что имеются все признаки "умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности".
 
Ранее российские военные установили, что опасные для жизни эксперименты на Украине проводились на пациентах психиатрической клиники. На них испытывали биологические препараты.
 

Минобороны РФ: Байден курировал биологическую программу США на Украине

12.05.2022, 08:27 2936
МОСКВА. 12 МАЯ - Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии", - уточнил генерал.

 
По его словам, сначала создавалась законодательная база для финансирования исследований напрямую из федерального бюджета. Для этого под государственные гарантии привлекали средства НПО, находящихся под контролем Демократической партии, сообщает РИА Новости.
 
Так, бывший президент США Барак Обама "в 2005 году заключил партнерские соглашения с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны". В свою очередь экс-госсекретарь Хиллари Клинтон "инициировала принятие американской стратегии противодействия биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения".
 
Нынешний глава Белого дома Джо Байден, будучи вице-президентом при Обаме, "координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине". А инвестор Джордж Сорос оказался "основным спонсором военно-биологических исследований на Украине и лоббистом "Биг Фармы".
 
Кроме того, в этой схеме участвуют фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna и американская Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, пояснил Кириллов.
 
Это позволяет экспертам из США обходить международные нормы безопасности при проведении испытаний новых медицинских препаратов. Таким образом, западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают весомые конкурентные преимущества, заключил военный.
 
Ранее специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
 

Акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру

08.05.2022, 21:24 13971
АЛМАТЫ. 8 МАЯ - В канун Дня Победы в ряде городов по всему миру прошли акции "Бессмертный полк". В общей сложности в них приняли участие тысячи человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Десятки людей собрались у входа на кладбище Пер-Лашез в Париже, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, а затем прошествовали к памятнику русским участникам движения Сопротивления, сообщает rg.ru.
 
Как отмечает РИА Новости, аналогичные мероприятия прошли и в других городах Франции.
 
Гораздо более масштабная акция прошла в Риме. В митинге у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано собрались сотни человек (беспрецедентное количество) с красными знаменами, флагами России, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Тамару Джуранову, акция была согласована вплоть до флагов - российских и советских - и плакатов. А безопасность участников обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты из антифашистских организаций. "Бессмертные полки" также организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.
 
В Мадриде к "Бессмертному полку" также присоединились сотни людей. Они прошли маршем от улицы Клаудио Мояно (возле железнодорожного вокзала Аточа) до музея "Прадо". Участники шествия несли портреты своих предков, сражавшихся как в Великой Отечественной войне, так и в рядах сопротивления против фашизма во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, распевали песни военных лет и раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Их безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, и не зря, поскольку проведению акции попыталась помешать женщина с украинским флагом, отмечает ТАСС.
 

Путин поздравил лидеров государств с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

08.05.2022, 17:48 14746
МОСКВА. 8 МАЯ - Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поздравление Владимира Путина было опубликовано на официальном сайте президента России.
 

По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины", - сообщается в поздравлении.

 

Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана

06.05.2022, 12:03 19266
БИШКЕК. 6 МАЯ - Пограничники Узбекистана 5 мая применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана, которые впоследствии скончались в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, инцидент произошел в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. 
 
Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались, сообщает портал 24.kg.
 

Для выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель КР по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований. По факту начаты следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

 

Парламент Беларуси разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

04.05.2022, 16:06 24971
МИНСК. 4 МАЯ - Верхняя палата парламента Республики Беларусь одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В конце апреля депутаты Беларуси приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщает РИА Новости
 
В пресс-службе нижней палаты парламента подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом.
 

Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

 
Там приводятся слова председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца о том, что законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".
 

Причастных к разработке биооружия на Украине определили российские следователи

03.05.2022, 12:18 28396
МОСКВА. 3 МАЯ - Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - цитирует представителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина РИА Новости со ссылкой на RT.

 
Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.
 
Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. 

США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений, министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
 

Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", - заключил Бастрыкин.

 
Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден, информирует издание.
 

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