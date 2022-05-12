Сын экс-акима Алматы Ильяс Храпунов оштрафован на 221 тысячу долларов

НЬЮ-ЙОРК. 11 МАЯ - Федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и городом Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 4 мая 2022 года наложил санкции в размере 221 285,31 доллара США на Ильяса Храпунова за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

Это уже второй раз, когда суд Нью-Йорка налагает денежные санкции на Храпунова, первый - после утечки конфиденциальных показаний через интернет, и как минимум шестой раз, когда суд признает, что ответчики участвуют в ненадлежащем ведении судебного процесса.

На соответчика Храпунова, Мухтара Аблязова, ранее были наложены санкции в размере 140 115,60 доллара США за аналогичные проступки.

Решение, принятое на этой неделе, установило сумму санкций, наложенных на И. Храпунова, и следует за решением мирового судьи Кэтрин Паркер от 19 мая 2020 года. Это решение было поддержано решением окружного судьи Элисон Дж. Натан, установившей воспрепятствование М. Аблязова, Виктора и Ильяса Храпуновых обнаружению "БТА Банком" и акиматом Алматы доказательств, имеющих большое значение для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV S.A., за отмывание десятков миллионов долларов в США", - уточнили в Минюсте.

Суд установил, что ответчики скрывали улики, намеренно уничтожали доказательства, давали ложные показания, нарушали постановления суда.

В своем решении судья Паркер похвалила команду юристов, представлявших "БТА Банк" и город Алматы, назвав их подготовленными и квалифицированными адвокатами.

Нью-Йоркский процесс от имени акимата Алматы и АО "БТА Банк" был начат более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.

Как уже установили суды по всему миру, Аблязов похитил миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан ответственным в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало основного судебного процесса запланировано на осень 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.