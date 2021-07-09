Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

МОСКВА. 8 ИЮЛЯ - Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.

Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Султонов добавил, что необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", пишет РИА "Новости"

В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", - заключил постпред.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, "в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск". Он отметил, что на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте с главами других республик Центральной Азии. Как подчеркнул Лавров, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Представители секретариата ОДКБ накануне посетили участок границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.

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