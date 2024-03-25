Теракт в Подмосковье: число погибших выросло до 137

Фото: Синьхуа

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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об увеличении числа погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.





На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается", - рассказали в СК.





Сообщается, что уже опознали 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.





Дополнено 24.03.2024, 19.30





Как добавили в Минздраве Подмосковья, число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32, пишет РИА Новости





С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - дополнили в Следственном комитете.





Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.





В комитете уточнили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.





Накануне в соцсетях начало распространяться видео с шокирующими кадрами, на которых был показан один из моментов атаки в "Крокусе". Вооруженные боевики ходят по фойе здания с оружием и расстреливают безоружных людей.





Один из террористов, который снимал происходящее не телефон, начал выкрикивать непонятные лозунги и говорить что-то вслед другим боевикам. Эксперт рассказал редакции KP.RU , что террорист кричал только на таджикском языке.





Ранее сообщалось о 154 пострадавших и 133 погибших.





Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.





Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.





МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.