24.03.2024, 19:18 8221
Теракт в Подмосковье: число погибших выросло до 137 Дополнено
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об увеличении числа погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается", - рассказали в СК.
Сообщается, что уже опознали 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Дополнено 24.03.2024, 19.30
Как добавили в Минздраве Подмосковья, число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32, пишет РИА Новости.
С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - дополнили в Следственном комитете.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В комитете уточнили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
Накануне в соцсетях начало распространяться видео с шокирующими кадрами, на которых был показан один из моментов атаки в "Крокусе". Вооруженные боевики ходят по фойе здания с оружием и расстреливают безоружных людей.
Один из террористов, который снимал происходящее не телефон, начал выкрикивать непонятные лозунги и говорить что-то вслед другим боевикам. Эксперт рассказал редакции KP.RU, что террорист кричал только на таджикском языке.
Ранее сообщалось о 154 пострадавших и 133 погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
новости по теме
24.03.2024, 15:56 12851
Теракт в Подмосковье: подросток спас около ста человек
Фото: Mash
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" 15-летний подросток вывел толпу людей из здания.
Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек", - сообщает издание 24.kg.
По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.
Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы людей там не осталось", - рассказал он СМИ.
По его словам, во время нападения террористов и возникшего пожара он направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше через служебное помещение на улицу - в безопасность.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
24.03.2024, 15:00 14176
Теракт в Подмосковье: число пострадавших выросло до 154 человек
Троих пострадавших уже выписали
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в результате теракта, который произошел в российском "Крокус Сити Холле", выросло до 154 человек.
В обновленном списке подмосковного Минздрава значатся 154 человека", - сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, троих человек выписали, остальные находятся на стационарном лечении в московских и подмосковных медучреждениях.
Ранее МЧС РФ сообщало о 152 пострадавших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
23.03.2024, 19:50 30601
Один из зрителей "Крокус Сити Холла" обезвредил террориста Дополнено
Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
Как рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала зрители подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться. Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал в ту сторону, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход.
Позже в интервью телеканалу "Россия 24" мужчина рассказал, как обезвредил террориста.
Дополнено 23.03.2024, 20.30
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 18:58 32101
Теракт в Подмосковье: стали известны подробности задержания террористов
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности задержания террористов, совершивших вооруженное нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
В ночь на 23 марта силовики обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области белый Renault Symbol, подходящий под ориентировку полиции. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе погони по автомобилю была открыта стрельба, и он перевернулся", - сообщает lenta.ru.
По данным Mash и Baza, в салоне находились четыре человека. Также были названы их имена и фамилии. После остановки транспортного средства двое сразу бросились в бега, еще двоих задержали.
Позже МВД Таджикистана опровергло данную информацию. В ведомстве заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике.
26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства", - сообщили в МВД.
По данным центра общественных связей ФСБ РФ, террористы тщательно спланировали теракт в "Крокус Сити Холле". Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины и имели контакты на украинской стороне. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.
Тelegram-канал Shot отмечает, что у предполагаемых террористов был обозначен примерный квадрат, где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не смогли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.
Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не доехали до украинской границы 100 километров.
Бойцам, не давшим им уйти, - поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно", - сообщила она.
Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".
23.03.2024, 18:24 33241
Число погибших в результате теракта в российском "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 человек
Фото: МЧС России
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", в увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Аэромобильные группировки центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. Ими уже разобран 41 кубический метр завалов. Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, 2-м и 3-м этажах. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. С пострадавшими и родственниками погибших работают 35 психологов МЧС России", - сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 17:33 34561
В России 24 марта объявлено днем траура
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Пострадавшим выражаю глубокие, искренние соболезнования, всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура в Москве и Подмосковье", - цитирует iz.ru президента РФ.
Лидер России добавил, что во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
Путин также указал, что вся необходимая помощь будет оказана раненым и семьям погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
23.03.2024, 13:44 37326
Число жертв теракта в российском "Крокус Сити Холле" превысило 110 человек Дополнено
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв теракта, который произошел вчера вечером в российском "Крокус Сити Холле", достигло 93 человека, сообщает Следственный комитет РФ.
На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что следственная группа продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела.
Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СК. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", - сообщили в СК.
Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
Также российскими спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале.
Дополнено 23.03.2024, 15.00
Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - проинформировали в СК.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
23.03.2024, 09:30 38591
Теракт в российском "Крокус Сити Холле": количество погибших выросло до 60 человек Дополнено
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в результате теракта в российском "Крокус Сити Холле" выросло до 60 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе.
Между тем Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Федеральный Минздрав уточнил, что 115 человек, том числе пятеро детей, сейчас в больницах. 60 взрослых пациентов и один ребенок - в тяжелом состоянии. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в больницах достаточно и препаратов, и крови для оказания помощи раненым, информирует РБК.
Позже МЧС РФ на своем сайте опубликовало список 99 пострадавших. Лидер России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим.
В стране отменили массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни. Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.
Совбез ООН решительно осудил "гнусный теракт" в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов также высказался о теракте.
Трагедия болью отзывается в наших сердцах. В результате террористического акта погибли мирные жители, невинные люди получили ранения. Решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправдания преступление", - написал он в своем телеграм-канале.
Дополнено 23.03.2024, 13.03
Глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", информирует РБК.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
Читаемое
24.03.2024, 10:47Оползень в селе Алматинской области: дом едва не рухнул со склона 24.03.2024, 12:1825636В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А 24.03.2024, 14:1123131Погоня и стрельба: в Степногорске произошло смертельное ДТП 24.03.2024, 17:2617666Второй за сутки оползень сошел на юге Казахстана 24.03.2024, 15:0014191Теракт в Подмосковье: число пострадавших выросло до 154 человек 20.03.2024, 20:46129521В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности 20.03.2024, 16:39116871Предназначенную для инвалидов помощь отдавали родственникам умерших казахстанцев в Кокшетау 21.03.2024, 09:05113856Казахстанцы отмечают Наурыз 21.03.2024, 09:33111601Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана 21.03.2024, 11:06109651Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке 24.02.2024, 17:04313081В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38295826Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07291396В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 25.02.2024, 15:54248671В Алматы по вине КСК предприятию нанесен ущерб 24.02.2024, 09:45243686Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?