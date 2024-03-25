Теракт в Подмосковье: подросток спас около ста человек  

Фото: Mash

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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" 15-летний подросток вывел толпу людей из здания.





Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек", - сообщает издание 24.kg .









По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.





Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы людей там не осталось", - рассказал он СМИ.





По его словам, во время нападения террористов и возникшего пожара он направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше через служебное помещение на улицу - в безопасность.





Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.





Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.





МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.



