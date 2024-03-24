23.03.2024, 09:30 23421
Теракт в российском "Крокус Сити Холле": количество погибших выросло до 60 человек Дополнено
Фото: russian.news.cn
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в результате теракта в российском "Крокус Сити Холле" выросло до 60 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе.
Между тем Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Федеральный Минздрав уточнил, что 115 человек, том числе пятеро детей, сейчас в больницах. 60 взрослых пациентов и один ребенок - в тяжелом состоянии. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в больницах достаточно и препаратов, и крови для оказания помощи раненым, информирует РБК.
Позже МЧС РФ на своем сайте опубликовало список 99 пострадавших. Лидер России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим.
В стране отменили массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни. Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.
Совбез ООН решительно осудил "гнусный теракт" в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов также высказался о теракте.
Трагедия болью отзывается в наших сердцах. В результате террористического акта погибли мирные жители, невинные люди получили ранения. Решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправдания преступление", - написал он в своем телеграм-канале.
Дополнено 23.03.2024, 13.03
Глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", информирует РБК.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
новости по теме
23.03.2024, 19:50 15026
Один из зрителей "Крокус Сити Холла" обезвредил террориста Дополнено
Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход
Фото: кадр из видео
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
Как рассказала 61-летняя Елена, эвакуировавшаяся из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. По ее словам, сначала зрители подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться. Многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал в ту сторону, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход.
Позже в интервью телеканалу "Россия 24" мужчина рассказал, как обезвредил террориста.
Дополнено 23.03.2024, 20.30
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 18:58 15691
Теракт в Подмосковье: стали известны подробности задержания террористов
Фото: Polisia.kz
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности задержания террористов, совершивших вооруженное нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
В ночь на 23 марта силовики обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области белый Renault Symbol, подходящий под ориентировку полиции. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе погони по автомобилю была открыта стрельба, и он перевернулся", - сообщает lenta.ru.
По данным Mash и Baza, в салоне находились четыре человека. Также были названы их имена и фамилии. После остановки транспортного средства двое сразу бросились в бега, еще двоих задержали.
Позже МВД Таджикистана опровергло данную информацию. В ведомстве заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике.
26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства", - сообщили в МВД.
По данным центра общественных связей ФСБ РФ, террористы тщательно спланировали теракт в "Крокус Сити Холле". Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины и имели контакты на украинской стороне. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.
Тelegram-канал Shot отмечает, что у предполагаемых террористов был обозначен примерный квадрат, где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не смогли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.
Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не доехали до украинской границы 100 километров.
Бойцам, не давшим им уйти, - поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно", - сообщила она.
Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".
23.03.2024, 18:24 16831
Число погибших в результате теракта в российском "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 человек
Фото: МЧС России
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", в увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Аэромобильные группировки центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. Ими уже разобран 41 кубический метр завалов. Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, 2-м и 3-м этажах. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. С пострадавшими и родственниками погибших работают 35 психологов МЧС России", - сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 17:33 17731
В России 24 марта объявлено днем траура
Фото: Depositphotos
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Пострадавшим выражаю глубокие, искренние соболезнования, всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура в Москве и Подмосковье", - цитирует iz.ru президента РФ.
Лидер России добавил, что во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
Путин также указал, что вся необходимая помощь будет оказана раненым и семьям погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
23.03.2024, 13:44 20916
Число жертв теракта в российском "Крокус Сити Холле" превысило 110 человек Дополнено
Фото: russian.news.cn
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Москва. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв теракта, который произошел вчера вечером в российском "Крокус Сити Холле", достигло 93 человека, сообщает Следственный комитет РФ.
На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что следственная группа продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела.
Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СК. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", - сообщили в СК.
Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
Также российскими спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале.
Дополнено 23.03.2024, 15.00
Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - проинформировали в СК.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
18.03.2024, 20:37 55186
СМИ рассказали о "современном рабстве" в католической организации "Опус Деи"
"Опус Деи" насчитывает 95 тысяч членов по всему миру
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Лондон. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Газета Financial Times рассказала о помощницах нумерариев - тех, кто посвятил свою жизнь влиятельной католической организации в качестве домашней прислуги, - во многих случаях бесплатно и против воли.
Девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации "Опус Деи" (Opus Dei; ее цель - помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами), цитирует РБК выдержки расследования журналистки Financial Times Антонии Канди.
Энн Мари Аллен была одной из тех, кому 46 лет назад священник предложил стать частью "Опус Деи". На тот момент ей было 15 лет, она приехала в Баллиглунин на курсы кейтеринга.
Сегодня "Опус Деи" насчитывает 95 тыс. членов по всему миру, в том числе весьма влиятельных. Например, в США Католический информационный центр, которым управляет "Опус Деи", утверждает, что их часовня - "ближайший Белому дому храм". Среди высокопоставленных членов организации - управляющий ЦБ Кении Патрик Ньороге, бывший президент Эквадора Гильермо Лассо. Члены "Опус Деи" также в разное время входили в руководство пресс-службы Ватикана и его банка. "Опус Деи" была представлена в книге "Код да Винчи" Дэна Брауна. Однако организация обвиняла писателя в том, что он "манипулирует событиями и фактами, выдавая их за действительные".
Аллен была одной из 16 бывших помощниц, с которыми журналистке удалось поговорить. Они работали в качестве бесплатной домашней прислуги в "Опус Деи" с 1977 по 2020 год в Европе, США, Африке и Латинской Америке. Их набирали из сельской местности и рабочего класса с целью образования. Однако, по словам женщин, их принуждали, по сути, к современному рабству через жесткую систему психологического контроля. Когда им в конце концов удалось покинуть "Опус Деи", у них ничего не было. Некоторые получали минимальные социальные выплаты, но многие - нет. У большинства даже не было банковских счетов.
В тот день, когда я приехала сюда, моя жизнь изменилась навсегда. То, что случилось со мной и другими здесь, было разрушительным", - рассказала Аллен.
Помощники нумерариев должны сохранять целомудрие, а их призвание - "посвятить свою жизнь физическому труду или домашней работе" в "Опус Деи". Сегодня там насчитывается около 4 тыс. помощников. По словам героинь расследования, они каждый день были обязаны ходить на мессу, готовить и убирать. Им не давали смотреть телевизор, а перерывы они могли делать только для того, чтобы поспать, поесть или помолиться.
Канди помимо 16 бывших помощниц также пообщалась с 40 бывшими и нынешними членами "Опус Деи" со всего мира. Большинство подтвердили, что они были свидетелями эксплуатации помощников нумерариев. В самой организации признали, что "в прошлом в некоторых странах могли иметь место некоторые из этих проявлений", но сейчас ситуация изменилась. В частности, в Великобритании у помощников, с которыми журналистка встречалась (но в присутствии нумерария), есть аккаунты в Instagram, они могут водить автомобиль и учатся в университете. Им также платят за работу. Однако несколько членов "Опус Деи" в других странах, преимущественно в Латинской Америке, рассказали автору статьи, что кастовая система там существует до сих пор.
14.03.2024, 15:21 79646
В Кыргызстане приняли закон об иноагентах
Ранее группа из 15 организаций обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта
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Бишкек. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты жогорку кенеша Кыргызстана на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект об "иностранных представителях".
По информации 24.kg, сегодня, 14 марта, парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на внеочередном заседании за закрытыми дверями в третьем чтении принял законопроект "О некоммерческих организациях" (об "иностранных представителях" - аналог иноагента в российском законодательстве).
Ранее группа из 15 организаций, включая правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан", обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об "иностранных представителях", - отмечает издание.
В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:
- немедленно отозвать законопроекты об "иностранных представителях" и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;
- принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;
- согласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.
В письме отмечается, что в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана", - информирует издание.
08.03.2024, 13:59 131541
В Нигерии боевики похитили около 300 учеников из школы
Похищение людей на севере страны с целью получения выкупа стало обычным явлением с 2014 года
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные боевики напали на школу в северо-западном регионе Нигерии, захватив по меньшей мере 287 учеников.
Предварительно власти страны заявили о похищении более 100 учеников, однако позже директор школы сообщил, что в заложники взяты по меньшей мере 287 человек, сообщает издание The Guardian.
Мы позаботимся о том, чтобы каждый ребенок вернулся. Мы работаем с силовыми структурами", - сказал губернатор Кадуны Убе Сани.
Как отмечает издание, похищение детей из школ на севере Нигерии является обычным явлением с 2014 года, когда исламские экстремисты похитили более 200 школьниц в деревне Чибок в штате Борно. В последние годы похищения участились в северо-западных и центральных регионах, где десятки вооруженных банд часто нападают на сельских жителей и туристов с целью получения огромных выкупов.
Нападавшие ворвались в государственную начальную школу в городе Курига в Чикуне вскоре после утреннего собрания в 8 утра, взяв в заложники почти 200 учеников, прежде чем смогла прийти какая-либо помощь", - сказал местный молодежный лидер Джошуа Мадами.
Силы безопасности и правительственная делегация прибыли в город несколько часов спустя, когда поисковая операция расширилась, в то время как члены общины и родители собрались в ожидании новостей.
Нападение произошло через несколько дней после того, как более 200 человек, в основном женщины и дети, были похищены экстремистами на северо-востоке Нигерии.
Женщины, дети и студенты часто становятся жертвами массовых похищений в пострадавшем от конфликта северном регионе, и многих жертв освобождают только после выплаты огромных выкупов.
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