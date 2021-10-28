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Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ

27.10.2021, 16:46 11962
Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ
Фото: guberniya.tv
МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече стран-соседей Афганистана заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - цитирует его ТАСС.

 
По словам Лаврова, достичь данной цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане.
 
Как сообщалось ранее, Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану.
 
Напомним также, что военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы.
 

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В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста

26.10.2021, 14:06 38989
В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста
Фото: pixabay
ПЕКИН. 26 ОКТЯБРЯ - В пяти провинциях Китая от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство Associated Press, местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут. Возраст выбран из соображений того, что с трех лет детей в стране начинают отправлять в детские сады. Прививать детей с трех до семнадцати лет будут одобренными в КНР вакцинами Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для вакцинации в том числе и малышей.
 
На данный момент в КНР привили 76% населения. Власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки в стране выявили 35 новых случаев COVID-19.
 
Летом в Китае начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет и старше. В сентябре сообщалось, что вакцину получили более миллиарда человек, проживающих в стране.
 

ОДКБ выводит войска и технику с учений на таджикско-афганской границе

25.10.2021, 15:36 68284
ДУШАНБЕ. 25 ОКТЯБРЯ - Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харбмайдон и Момирак", - сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

 
В переброске войск и военной техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты воздушно-космических сил.
 
На двух полигонах в Таджикистане, недалеко от границы с Афганистаном, с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.
 
В маневрах приняли участие более четырех тысяч военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.
 
На учениях отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.
 
Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
 
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
 
В ноябре в Таджикистане запланировано еще одно тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. 
 

Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран

24.10.2021, 12:01 135838
Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран
Фото: Engin Akyurt: Pexels
СТАМБУЛ. 24 ОКТЯБРЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил МИДу объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я поручил нашему министру иностранных дел объявить десять этих послов персонами нон грата как можно скорее", - цитирует президента издание Daily Sabah. 

 
Он также подчеркнул, что главы дипмиссий должны "либо понять Турцию, либо покинуть страну".
 
Кавала занимался издательским бизнесом и вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, 64-летний бизнесмен был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.
 
В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме. В 2020 году с него сняли обвинения, относящиеся к протестам 2013 года, однако позже решение было отменено и дело снова объединили с производством по поводу попытки переворота, пишет РБК.
 
Европейский суд по правам человека в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.
 
В понедельник, 18 октября, посольства десяти стран в Турции (США, Норвегии, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) составили открытое обращение к турецким властям, потребовав немедленно освободить Кавалу.
 

Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции", - говорится в совместном заявлении.

 
После этого послов участвовавших стран вызвали в МИД Турции.
 
Эрдоган, в свою очередь, назвал заявление послов "безответственным" и потребовал от них не учить Анкару. Представитель МИД Турции напомнил, что обязанность послов - не вмешиваться во внутренние дела страны, где они служат.
 

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