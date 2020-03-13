МОСКВА. 12 марта. Kazakhstan Today - Американский актер Том Хэнкс и его жена заражены коронавирусом, передает Kazakhstan Today

Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - цитирует Хэнкса РИА "Новости" .

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим.

Ранее сообщалось, что ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией . Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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