Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области  

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Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли при взрыве в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщает - Три человека погибли при взрыве в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщает РИА Новости









По последним данным, при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей, информирует издание.





Инцидент произошел ранним утром на четвертом этаже дома. Спасатели менее чем за час локализовали пожар, позднее удалось ликвидировать открытое горение. Начался разбор завалов.





По словам губернатора региона Максима Егорова, людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.





Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление", - отметил глава региона.





Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следственным органам предстоит уточнить версию взрыва природного газа и проверить исполнение законодательства при эксплуатации газового оборудования.