Турция сообщила об атаке на танкер ALTURA в Черном море

Это уже второе масштабное отключение электроэнергии с тех пор, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года

Гавана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 10 миллионов человек остались без света на Кубе из-за очередного масштабного отключения электроэнергии.





Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы восстановления уже начинают внедряться", - сообщает CNN со ссылкой на министерство энергетики страны в социальной сети X.





Это уже второй за неделю блэкаут.





В понедельник Куба все еще восстанавливалась после общенационального обвала электросети, первого с тех пор, как США начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы в начале этого года. Незадолго до субботнего отключения электроэнергии государственная электроэнергетическая компания страны сообщила в социальных сетях, что ожидает дефицит электроэнергии в 1,704 мегаватта в самый пиковый период в субботу вечером", - пишет источник.





Он подчеркивает, что президент США Дональд Трамп в последние недели часто говорил о Кубе, предсказывая неминуемый крах ее коммунистического правительства и открыто рассуждая о захвате острова.





Захватить Кубу в какой-либо форме, да, захватить Кубу - я имею в виду, освобожу ли я ее или заберу, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу", - заявил Трамп.





В свою очередь глава Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что "на Кубу может быть совершено нападение" и они к нему готовятся. Он также подтвердил в национальном обращении, что кубинские официальные лица ведут переговоры со своими американскими коллегами о прекращении топливного эмбарго. При этом правительство острова не намерено вести переговоры о своей политической системе.





Сайт напомнил, что Куба находится под жестким экономическим эмбарго со стороны Соединенных Штатов с 1959 года.





Нынешний кризис столь же мрачен. Нехватка топлива из Мексики и Венесуэлы практически полностью остановила туризм на острове, нарушила образовательный процесс, сократила работу больниц и помешала фермерам доставлять свою продукцию на рынок", - говорится в информации.





По данным РБК, в последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.





Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили "энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом".





В феврале катер под флагом США вторгся в воды острова и открыл стрельбу





По данным МВД Кубы, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере, ранено еще шесть. С кубинской стороны пострадал капитан.