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Установлена личность напавшего на школу в Ижевске

26.09.2022, 16:27 7471
МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ - Следователями СК Российской Федерации установлена личность напавшего на школу в Ижевске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы", - информирует Следственный комитет РФ. 

 
В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. 
 
Ранее сообщалось, что жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. 
 

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В Турции совершен теракт в полицейском участке

27.09.2022, 09:58 2556
АНКАРА. 27 СЕНТЯБРЯ - На здание полиции в Мерсине в Турции произошло вооруженное нападение, есть погибший, власти квалифицируют инцидент как теракт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около 23.00 (совпадает с мск) в районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

 
Сообщается также о взрыве в результате дистанционного управления самодельной бомбой.

По предварительным данным, злоумышленники были членами РПК (Рабочей партии Курдистана), которая признана террористической в Турции, сообщает iz.ru.



 

Стрельба в Ижевске: пострадали 39 человек, погибли 15

26.09.2022, 20:06 6061
ИЖЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства стрельбы в школе Ижевска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших в связи с трагедией в школе Ижевска.
 

Выражаю глубокие, искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате циничного и безжалостного нападения на школу в Ижевске. Чудовищное преступление унесло жизни детей, в том числе совсем маленьких, и взрослых. Это страшная трагедия, тяжелая утрата для всех нас. Следственным комитетом принимаются исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи, криминалисты и эксперты СК России уже работают на месте. Правовая оценка будет дана всем обстоятельствам, которые способствовали совершению жестокого преступления", - сказал Александр Бастрыкин.

 
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.
 

Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

26.09.2022, 16:11 7951
Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы
Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 26 СЕНТЯБРЯ - Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости, в воскресенье Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств. 
 

Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать", - заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. 

 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. 
 
Кыргызская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. 

Также президент Казахстана Токаев выразил соболезнования главам обеих республик.
 

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 38 самолетов

21.09.2022, 19:53 25791
ТАЙБЭЙ. 21 СЕНТЯБРЯ - Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в том числе истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, три истребителя Су-30, шесть истребителей J-11, два J-16, беспилотник TB-001, противолодочный самолет Y-8, беспилотник CH-4, разведывательный самолет Y-8, сообщает РИА Новости.
 
Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
 
Ранее председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. 
 

Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

21.09.2022, 18:01 26846
Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям
Фото: russian.news.cn
ПЕКИН. 21 СЕНТЯБРЯ - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил в среду председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Центральное телевидение Китая, в среду в Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний, сообщает РИА Новости.
 
Си Цзиньпин, как отмечает телеканал, в частности, подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".
 
Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.
 
В 2015 году власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
 
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
 
Китайский лидер еще во время своего выступления на открытии 19-го съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил страны, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. А к 2050 году НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.
 

Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ

21.09.2022, 12:29 29546
Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ
Фото: Кадр с видео
МОСКВА. 21 СЕНТЯБРЯ - Пресс-служба Кремля опубликовала указ президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорится в указе.
 
Россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. 
 
Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

 
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, информирует РИА Новости
 
По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
 
Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.
 

Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдет с 23 по 27 сентября

20.09.2022, 18:16 35051
ЛУГАНСК. 20 СЕНТЯБРЯ - Голосование о присоединении Луганской Народной Республики к России начнется 23 сентября и продлится пять дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Референдум по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября", - сообщил Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на председателя Народного совета республики Дениса Мирошниченко. 

  
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, сообщает РИА Новости

Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
 
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
 

Около 10 человек захватил в заложники в банке Кутаиси вооруженный злоумышленник

20.09.2022, 16:40 35806
ТБИЛИСИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и взял в заложники около 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
По данным СМИ, вооруженный мужчина в маске требует выдать ему два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. Источники также утверждают, что в банке слышались звуки выстрелов, сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на телеканал "Мтавари архи". У захваченного филиала Банка Грузии мобилизованы подразделения МВД Грузии.
В филиале Банка Грузии могут находиться в заложниках до 10 человек. К этому времени полиция освободила двух женщин. 

Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка. На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве", - сообщает агентство.

 "У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся", - заявил захватчик в опубликованном им в соцсетях видео. 
На нем видно, что тело мужчины обклеено взрывчаткой.
Кто-то из заложников говорит: "У него вмонтирован секундомер. Он не шутит".
До окончания выполнения условий захватчика остается около 30 минут.
Ни руководство банка, ни МВД Грузии пока не делали новых заявлений. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что территория оцеплена, но никаких активных действий со стороны силовиков нет.
В настоящее время к зданию Банка Грузии в Кутаиси прибыли дополнительные силы. По информации СМИ, правоохранители мобилизованы из всех 12 районов региона Имерети, сообщает в Telegram "Sputnik Грузия". 
 

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