20.04.2024, 15:45 15196
Узбекистан отправил пострадавшим от паводков казахстанцам гуманитарную помощь
Фото: telegram/пресс-служба кабмина Узбекистана
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Ташкент. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан направил 15 грузовиков с гуманитарной помощью пострадавшим от паводков казахстанцам, сообщает пресс-служба правительства страны.
В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, резиновые лодки и другие необходимые вещи", - говорится в информации кабмина Узбекистана.
Ранее, в начале апреля, Кыргызстан отправил 15 фур с гуманитарной помощью в Жамбылскую область Казахстана.
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21.04.2024, 13:04 2636
Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий
Фото: TRT Haber
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Анкара. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в турецкой столице Анкаре, сообщается о пострадавших.
Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиерен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гельбаши, повалило деревья", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Akit.
Кроме того, в некоторых районах города сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.
Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
Также в Сети распространилось видео на котором видно, как ураганный ветер снес минарет одной из мечетей.
20.04.2024, 20:04 12381
Сегодня в ООН отмечается День китайского языка
В честь праздника на облачной платформе "Chinese-Plus" запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку
Фото: bigasia.ru
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Женева. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в Организации Объединенных Наций отмечается День китайского языка.
К нему приурочили культурную выставку, которая проходила с 15 по 19 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Ее посетили дипломаты из миссий различных стран при ЮНЕСКО и французские студенты, интересующиеся китайской культурой.
На мероприятии представили китайские детские книжки, в которых задействованы элементы каллиграфии и рисования тушью, провели семинары по китайской грамотности, каллиграфии, вырезанию из бумаги, а также предложили гостям онлайн-курсы китайского языка и традиционные закуски", - пишет сайт Big Asia.
Также в честь праздника на облачной платформе "Chinese-Plus" запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку.
Система, рассчитанная на индивидуальное взаимодействие между учителем и учеником, может составлять тестовые задания, оценивать ответы, анализировать данные об учебном поведении и предлагать программы в соответствии с конкретными достижениями учащихся", - сообщает сайт.
20.04.2024, 14:20 16346
Подразделение информационной поддержки впервые появится в армии Китая
Эксперты назвали изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года
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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайской армии будут расформированы силы стратегической поддержки и создано новое подразделение - силы информационной поддержки.
Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК со ссылкой на власти КНР.
Новое подразделение будет оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы", - подчеркнул китайский лидер.
В изменении структуры вооруженных сил Китая и усилении ее кибернетической составляющей эксперты увидели признаки ставки Пекина на информационное противостояние.
В частности, Bloomberg назвал изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.
Агентство отмечает, что реорганизация происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности. Изменения направлены на улучшение готовности вооруженных сил к "информационным" условиям войны, оценивает их бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии китайской армии Цао Вэйдун.
Упраздненные силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.
19.04.2024, 10:39 27771
Израиль нанес удар по Ирану
Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, рассказали источники NYT
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Тель-Авив. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по территории Ирана, сообщили ночью ABC, CBS, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников.
По данным РБК, Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Как сообщили источники иранского информагентства Fars, в городе Кахджаваристане в иранской провинции Исфахан раздался взрыв. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено.
По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта "Аль-Тала" в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.
Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Reuters сообщает, что Израиль не использовал ракеты. Кроме того, представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, "информации о ракетной атаке пока нет".
Как сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.
Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
18.04.2024, 20:05 33846
Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля
Иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля
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Тегеран. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Если Израиль будет угрожать ударом по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную воздушную атаку в ночь на 14 апреля, иранские власти могут пересмотреть ядерную доктрину, сообщает РБК
Как заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции Ахмад Хакталаб, если Тель-Авив будет рассматривать подобный удар в качестве инструмента давления на Иран, "возможно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены" и страна "отступит от заверений, заявленных в прошлом" (цитата по Tasnim).
Хакталаб утверждает, что иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля и готовы нанести по ним удар в случае ответной атаки со стороны Тель-Авива:
Их (военных) руки находятся на спусковом крючке, чтобы запустить мощные ракеты и уничтожить заданные цели".
О том, что Израиль в качестве возможного ответа на атаку Ирана рассматривал удар по его ядерным объектам, сообщало издание Ynet со ссылкой на источники.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
17.04.2024, 14:12 45911
В Урумчи завершил работу семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути"
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Урумчи. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи завершил работу семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствовали руководители СМИ более двадцати стран мира, передает корреспондент агентства.
Мы пригласили руководителей СМИ на данное мероприятие, укрепили взаимодействие с различными СМИ разных стран, улучшили взаимопонимание. С 2012 года мы провели уже 10 подобных семинаров, всего пригласили представителей 60 стран. Более 300 руководителей СМИ приехали в Синьцзян для участия в семинарах для того, чтобы показать примеры инноваций в развитии Синьцзяна, выдающиеся традиционные культурные ценности, защитить свободы, права и интересы нашего населения, представить их через СМИ международному сообществу. Мы показываем университеты, заводы, фермы, микрорайоны, больницы, театры и т.д., чтобы вы почувствовали изменения и развитие в жизни Синьцзяна, как мирно и гармонично живут представители разных национальностей", - отметила заместитель генерального директора бюро по правам человека информационного бюро Госсовета Ван Яньвэнь на встрече делегации журналистов с партийным руководством района.
Журналисты высказали свои впечатления и оценили работу семинара, поделились своими наблюдениями и выводами.
Хотя я изучал экономическое развитие Китая, приехав сюда, я увидел такой уровень развития и модернизации, что убедился, что все мои прежние представления о Синьцзяне были неверными. К примеру, особенно город Корла является примером быстрого развития Синьцзяна. В отличие от Гуандуна и Шэньчженя, привлекательными многими географическими, демографическими факторами. А перед Синьцзяном стоят сложные задачи, но я уверен, что он может быть выбран, как хорошая модель модернизации", - рассказал вице-президент шведского института Пояса и Пути Хуссейн Аскари.
Главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев отметил "развитие, трансформацию, рост Синьцзяна, что делает каждое посещение уникальным и захватывающим".
С первого момента посещения этого удивительного края мы были поражены его красотой, богатством культуры и гостеприимством его народа. Каждый город, каждая деревня оставили неизгладимое впечатление и воспоминания, которые будут с нами всегда", - сказал Коржумбаев.
Оценивая итоги работы семинара, руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй заявил, что "это очень хорошая возможность понимания Синьцзяна, укрепления дружбы между нашими странами и народами".
Думаю, данный семинар имеет очень важное значение. Китайское правительство, КПК должны работать именно на благо народа, работать с целью великого возрождения китайской нации, это наша первоначальная миссия и цель. Ежегодно объем транфертных платежей из центрального бюджета в регион, в частности в прошлом году, составил 560 млрд юаней, что показывает преимущества социализма с китайской спецификой, помощь в развитии также оказывают 19 регионов Китая, без поддержки правительства и помощи регионов невозможно было бы добиться наших достижений", - сказал он.
По словам секретаря, "народы Синьцзяна чувствуют счастье, безопасность, и это видно на улыбающихся лицах".
Он подчеркнул, что в Синьцзяне под руководством Си Цзиньпина и центральной власти координируются развитие и безопасность, развитие и открытость.
Поэтому у нас открытый, уверенный в себе регион. Синьцзян является древним и важным узлом Шелкового пути, у нас многонациональный мультирелигиозный народ, в Синьцзяне сочетается множество культур - западные и восточные", - подчеркнул секретарь районного комитета КПК СУАР.
Он напомнил о работе железнодорожного маршрута Китай - Европа, где курсируют более 17 тысяч поездов, из них 14 тысяч пересекали Синьцзян.
У нас близкое сотрудничество со странами Центральной Азии в сфере нефти и газа. В прошлом году президент Казахстана приезжал к нам, и тогда он предложил открыть третий международный пункт пропуска, который называется Аягоз - Таджин. Кроме того планируется строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, после завершения которой можно будет объединить Китай с Центральной и Западной Азией, в том числе с Ираном. Синьцзян выступает в качестве так называемого Золотого коридора Евразийского континента. Синьцзян является популярным местом для туризма: в прошлом году мы приняли 265 млн туристов, у нас очень сильное сельское хозяйство, мы производим 90% хлопка всего Китая, на наших полях мы используем полностью механизированную систему от посева до сбора урожая, мы продвигаем модернизацию", - рассказал Ма Синьжуй.
Спикер подчеркнул, что основная задача - это защита и безопасность народа.
Это самый главный аспект прав человека, если мы не можем обеспечить безопасность людей, как мы можем обеспечить права человека? Находясь здесь, вы можете увидеть , как изменяется Синьцзян: как люди чувствуют себя безопасными, счастливыми", - сказал в заключение член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй.
Напомним, на семинаре обсуждались вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в которой проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий. Журналисты смогли посетить сельскохозяйственные, энергопроизводящие предприятия, учебные заведения, культурные, религиозные и общественные структуры.
Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсудили историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.
В семинаре приняли участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, из стран постсоветского пространства.
15.04.2024, 11:08 65766
ЧП произошло на фуникулере в Анталье: названа возможная причина аварии
Инцидент привел к гибели человека, пострадали 17 человек
Фото: AP Photo / Dia Images
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Анталья. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть опоры канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. ЧП произошло в прошлую пятницу, 12 апреля. В результате происшествия погиб один гражданин Турции, 17 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели там почти сутки.
По данным РИА Новости, власти задержали более 10 фигурантов в рамках расследования аварии. Среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы. По предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.
В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", - сообщил министр.
По его словам, в воскресенье суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии.
После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - сообщил Тунч.
По данным агентства IHA, среди арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года на канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек. В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут. Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги.
14.04.2024, 09:20 78861
Иран нанес массированный удар по Израилю
Общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200
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Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил об уничтожении израильских военных объектов и предостерег США от участия в конфликте. По данным ABC, общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200, сообщает РБК.
В своем заявлении Корпус стражей исламской революции предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте. МИД Ирана в свою очередь сообщил, что "иранские силы атаковали израильские военные базы, основываясь на нашем праве на самооборону".
Мы не колеблясь примем дальнейшие защитные меры для защиты наших прав на реагирование на любую военную агрессию или незаконное применение силы", - цитирует сообщение Ynet.
Арабские страны считают оккупированными Израилем территориями Голанские высоты на границе с Сирией, а также Палестину, в частности западный берег реки Иордан.
Поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.
Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
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