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В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории

17.07.2022, 09:57 5241
В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории
Фото: unsplash.com
ЛУГАНСК. 17 ИЮЛЯ - В освобожденных городах Рубежное и Северодонецке в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

О том, что в них конкретно находится, пока неизвестно - сейчас на месте работают взрывотехники, после которых внутрь зайдут следователи и криминалисты", - пишет EADaily.


Местные источники сообщают, что украинские националисты при поспешном отходе не успели вывезти и уничтожить содержимое, хранившееся на этих объектах.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и эксперты. Работа осложнена тем, что объекты были заминированы.

Стоит отметить, что находка может быть напрямую связана с тем, что в сопредельных с Украиной странах вновь начался рост заболеваемости коронавирусом", - отмечает издание. 


Сообщается, что российские врачи, работающие с украинскими военнопленными, проводят полное обследование пациентов. Установлено, что американские военные медики годами проводили опасные биоэксперименты на украинских солдатах и офицерах.

Выяснилось, что треть обследованных военнослужащих переболели (или в настоящее время больны) гепатитом А, более четырех процентов - лихорадкой с почечным синдромом, еще двадцать процентов страдают заболеванием с экзотическим названием лихорадка Западного Нила.

Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.
 

новости по теме

В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель

17.07.2022, 13:34 4086
В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель
Фото: Depositphotos
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 17 ИЮЛЯ - На производителя конфет Skittles - компанию Mars подали в суд из-за высокого содержания диоксида титана в красителе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель", - сообщает "ИноТВ" со ссылкой на Daily Mail.

 
Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя "повышенный уровень" диоксида титана - TiO2 в качестве пищевой добавки.
 
В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за "генотоксичности", другими словами - способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксид титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета.
 
Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей. В компании Mars не ответили на просьбу Daily Mail о комментарии. 
 
В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка, для того чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.
 

ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей

15.07.2022, 11:17 13296
ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей
Фото: pixabay.com
ЦЮРИХ. 15 ИЮЛЯ - Во Всемирной организации здравоохранения зафиксировали вспышку гепатита неизвестного происхождения у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Возможно, речь идет о более чем тысяче случаях заболевания, сообщает lenta.ru
 
По данным на 8 июля, в результате болезни умерли 22 ребенка. В период с 5 апреля, когда впервые была выявлена вспышка, по 8 июля 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 возможных случаях заболевания гепатитом. 
 
Точное происхождение болезни неизвестно. В ряде случаев у пациентов также обнаружили заражение коронавирусом SARS-CoV-2, однако связь между заболеваниями пока не выявили. 
 
Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах. 
 

Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС

14.07.2022, 11:47 19001
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС, заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР, сообщает iz.ru
 
Вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, рассказала Ананд. 
 

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - заявила она. 

 
Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
 

Лидеры ШОС подтвердили участие в саммите в Самарканде

14.07.2022, 10:54 19586
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Все лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие в работе саммита в Самарканде, но некоторые пока не определились по формату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде. Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации, сообщает РИА Новости
 

На сегодняшний день все лидеры государств - членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита. Но некоторые из них пока не определились по формату участия. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС. Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. 

 
Он добавил, что в саммите ожидается также участие лидеров стран - наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других. 
 
Ранее сообщалось, что Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, Иран присоединится к организации в этом году. 
 

В Китае состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия

13.07.2022, 18:39 23966
Фото: кадр с трансляции
ДАЛЯНЬ. 13 ИЮЛЯ - В городе Далянь провинции Ляонин в формате видео-конференц-связи успешно состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии и в целях дальнейшего укрепления взаимосвязей дружбы и практического сотрудничества сторон Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в формате видео-конференц-связи состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия. 
 
В ходе мероприятия с речью выступили послы стран Центральной Азии, государственные деятели Китая и представители женских организаций РК, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
 

Мы поддерживаем формат Центральная Азия - Китай, который уже зарекомендовал себя в качестве перспективной диалоговой площадки для разностороннего взаимодействия, способной укрепить атмосферу доверия, добрососедства, конструктивного поиска взаимоприемлемых подходов к решению актуальных региональных и международных проблем. Со своей стороны мы готовы задействовать свой геостратегический транзитный потенциал для совместных усилий по превращению региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи", - сказал в ходе своего выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

 
Он отметил, что транспортные коридоры, проходящие через территорию Казахстана, обеспечивают кратчайший надежный доступ китайских товаропроизводителей на рынки Европы, Ближнего Востока, стран СНГ и Центральной Азии. 
 

Являясь ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь", Казахстан готов к практическому сотрудничеству в рамках таких инициатив, как "Цифровой Шелковый путь", "Зеленый Шелковый путь" и "Шелковый путь здравоохранения", а также реализации проектов в сфере цифровизации, зеленых технологий и инноваций" - заявил Шахрат Нурышев.

 
Главной темой форума стало "совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего". 
 

Мы чувствуем огромные усилия всех сторон. Позвольте поблагодарить всех за проделанную работу и горячо поздравляем с успешным форумом! Настоящий год чрезвычайно важен для развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. В начале года состоялся онлайн-саммит лидеров наших стран по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Стороны единогласно выразили готовность уловить шанс для нового старта в создании сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия", для открытия новой эпохи в наших отношениях", - сказала заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цюй Ли. 

 
Она подчеркнула, что успешное проведение данного форума свидетельствует о солидарности и взаимодействии народов Китая и стран Центральной Азии ради общего будущего и реализации достигнутых главами стран договоренностей, а также показывает решимость и практическое действие во благо народов.
 
Также в рамках мероприятия проведен форум по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА". Состоялись три панельные сессии - по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике.
 

В ходе форума по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА" участники отметили достижения прекрасного пола (…) важность в координации политики и практического сотрудничества для развития женщин", - заявила Цюй Ли. 

 
Организаторами мероприятия стали Народное правительство провинции Ляонин, Народное правительство года Далянь и Канцелярия иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин. 
 

ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне

13.07.2022, 11:15 25926
ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 13 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В официальном заявлении организации от 12 июля отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и "концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", сообщает iz.ru. 
 
В новом руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как "динамика гендерной власти" взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей. 
 
Также в новом руководстве ВОЗ планирует "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским". 
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. 
 
По информации газеты La Nacion, цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами.
 

В Бишкеке предотвратили теракт

12.07.2022, 16:47 30381
В Бишкеке предотвратили теракт
Фото: кадр из видео
БИШКЕК. 12 ИЮЛЯ - Двух иностранных террористов задержали в Бишкеке по подозрению в подготовке теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Террористический акт планировалось совершить на Курбан айт, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ республики. 
 

В Бишкеке двое иностранцев готовили теракт на Айт-намаз 9 июля, сообщили в ГКНБ. По данным спецслужбы, они прибыли из Сирии, сняли квартиру возле центральной площади столицы и обследовали местность. Один из них - инструктор по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также госкомитет заявил о задержании в Бишкеке нескольких пособников террористов (граждане Кыргызстана)", - сообщает агентство в Telegram

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО, ведется следствие.

 

В России выявили первый случай оспы обезьян

12.07.2022, 13:07 31261
В России выявили первый случай оспы обезьян
Фото: pexels.com
МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - В России выявили первый случай оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Роспотребнадзора, первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщает РИА Новости.
 

Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - говорится в сообщении.

 
В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
 

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