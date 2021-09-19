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В ЕС не довольны новым военным партнерством Австралии, Великобритании и США

18.09.2021, 09:39 7318
АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - В ЕС недовольны новым военным партнерством Австралии, Великобритании и США. Согласно пакту под названием AUKUS, Канберра с помощью Вашингтона и Лондона построит свой первый флот из атомных подводных лодок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Соглашение такого рода не было состряпано позавчера. Это занимает время. И, несмотря на это, нет, с Евросоюзом не посоветовались. Это снова заставляет нас - и сейчас подходящий момент напомнить об этом - задуматься о необходимости поднять вопрос о стратегической автономии ЕС. Это еще одно доказательство того, что нам нужно существовать самостоятельно", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет euronews.com.

 
Китай уже обвинил участников альянса в "применении двойных стандартов" и призвал отказаться от "устаревшей ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".
 

Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок серьезно нарушает мир и стабильность в регионе, обостряет гонку вооружений и ставит под угрозу международные усилия по нераспространению ядерного оружия. Это крайне безответственно", - говорит официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

 
Австралия собирается построить как минимум восемь атомных подводных лодок стоимостью более 60 млрд долларов США. Первые из них поступят на вооружение в 2036 году. Канберра также переоснастит свою технику американскими крылатыми ракетами Tomahawk.
 

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