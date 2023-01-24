В ЕС с февраля 2022 года количество случаев изнасилования беженок увеличилось на 260%
Также выросло число случаев торговли беременными женщинами
Ватикан. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид сообщила, что после начала спецоперации на Украине наблюдается резкий рост торговли людьми. В основном речь идет о беженцах, которые оказываются жертвами в принимающих странах или на границе.
С 24 февраля число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения в интернете возросло на 600%. Также увеличилось число случаев торговли беременными женщинами. Чаще всего преступления совершают организованные преступные группировки. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны",- сказала Хельга Шмид в интервью Die Welt.
По данным ОБСЕ, жертвами работорговли являются 25-27 млн человек по всему миру. При этом под надзором правоохранительных органов находится около 10 тысяч подобных случаев. За последние 15 лет ежегодная прибыль от торговли людьми возросла до 150 млрд долларов.
16 марта Международная организация по миграции (структура ООН) призвала тех, кто принимает украинских беженцев, защитить их от сексуальной или трудовой эксплуатации. В организации подчеркивали, что в основном Украину покидают женщины и дети, которые часто оказываются жертвами преступных группировок. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с начала военной операции количество случаев изнасилования беженок в странах Евросоюза увеличилось на 260%", - сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на генсека ОБСЕ.
Кроме того, по ее словам, выросло число случаев торговли беременными женщинами.
Также на днях стало известно о спецоперации, которую провел Европол совместно с испанской полицией. Арестованы 27 человек, причастных к организации трех табачных фабрик на территории Испании. Их подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.
Украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро", - говорится в информации.
Преступная группа отвечала за работу трех фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье. Табачные склады располагались в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энкера (Валенсия).
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