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В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной

29.08.2022, 15:00 6851
В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 29 АВГУСТА - Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в центре общественных связей ФСБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении ЦОС.

 
Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы, информирует РИА Новости.
 

В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", - отметили в ведомстве.

 
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". 
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия. 
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. 
 

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В Ираке выросло число погибших в столкновениях

30.08.2022, 11:36 1471
В Ираке выросло число погибших в столкновениях
Фото: кадр с видео МО РК
БАГДАД. 30 АВГУСТА - Число погибших в столкновениях в Ираке выросло до двадцати человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира". 

 
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых. 
 
По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада. 
 

Двадцать человек стали жертвами столкновений в "зеленой зоне" Багдада", - информирует телеканал. 

 
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте. 
 
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка. 
 
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. 
 
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания. 
 
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке. 
 

ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

28.08.2022, 16:48 11816
ПЕКИН. 28 АВГУСТА - Китайская Народная Республика привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров через Тайваньский пролив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О повышенной боевой готовности китайских ВС заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, сообщает РИА Новости.
 

Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

 
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США - Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
 

В Афганистане запретили криптовалюты

28.08.2022, 14:21 12751
В Афганистане запретили криптовалюты
Фото: pixabay.com
КАБУЛ. 28 АВГУСТА - В Афганистане запретили использование и обращение криптовалют, всех нарушителей запрета задерживают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
 

Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат. 

 
По его словам, в связи с нарушением запрета было задержано не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.
 

Певец из Кыргызстана рассказал о работе западных НКО

27.08.2022, 16:03 16616
ДОНЕЦК. 27 АВГУСТА - Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Кыргызстане, заявил Медер Кадыров (L'zeep), известный кыргызский рэп-исполнитель, прибывший в Донецк с гуманитарной миссией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За последние 20 лет можно было понять, что им (странам Запада. - Прим. ред.) не нужен мир, им не нужна стабильность, они не будут строить здесь города или еще что-то. Нигде не будут - они устроят везде войну, потому что они зарабатывают на войне. Почему люди не обращают на это внимание, почему эти факты не берутся в оборот? И что, так скажем, "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вот так вот вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым - они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - сказал исполнитель РИА Новости.

 
Медер Кадыров, он же L'zeep - один из самых известных в Кыргызстане русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000 году и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Кыргызстане, но и в ряде соседних стран.
 

Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

26.08.2022, 16:46 20451
МИНСК. 26 АВГУСТА - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов Су-24 под ядерное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" - заявил Александр Лукашенко. 

 
Он также добавил, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада, сообщает РИА Новости. 
 
Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. 
 

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович прибыл в Чолпон-Ату

24.08.2022, 19:28 30081
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович прибыл в Чолпон-Ату
Фото: отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК
ЧОЛПАН-АТА. 24 АВГУСТА - Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Чолпон-Ату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В программе - участие в молодежном форуме СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее") и заседании Евразийского межправительственного совета 25-26 августа, сообщает отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 
В Молодежном форуме примут участие более 250 делегатов - молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и СНГ.
 
Цель форума - дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.
 
Ожидается, что ключевым мероприятием форума станет встреча профессиональной молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
 
В программе - тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение ряда сессий. 
 
Участники сессий обсудят перспективы формирования молодежного кадрового резерва, парадигмы развития сотрудничества в Евразии, международное молодежное сотрудничество в СНГ, возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС и роль венчурных инвесторов, бизнес-акселераторов и бизнес-ангелов в его развитии, креативные индустрии, вклад молодежи в технологический рывок СНГ и ЕАЭС, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ.
 

ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

23.08.2022, 08:20 38666
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 23 АВГУСТА - Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил центр общественных связей ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

 
В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.
 
Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP.
 
В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.
 
После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.
 
Материалы расследования передали в Следственный комитет.
 
Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, - военнослужащая националистического полка "Азов". В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
 

В ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Кыргызстана

22.08.2022, 11:27 43736
МОСКВА. 22 АВГУСТА - В дорожной аварии с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области Российской Федерации погибли 14 граждан Кыргызстана и два россиянина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Кыргызстана и двое - россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана, информирует ТАСС.
 
МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан в ДТП. 
 
Еще три человека госпитализированы в медицинское учреждение. Их гражданство устанавливается.

 

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