В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

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Берлин. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.





Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.





По данным портала T-online, погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Утверждается, что наезд был совершен двумя машинами.





В свою очередь премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф утверждает, что жертвами стали два посетителя, один из которых несовершеннолетний.









Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.





Подчеркивается, что сейчас территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.





Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.





Дополнено 21.12.2024, 16.36





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге, сообщает пресс-служба Акорды.





Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.