В ходе протестов в Минске погиб человек

Минск. 11 августа. Kazakhstan Today - В ходе протестов в Минске, которые прошли в ночь на вторник, погиб один человек, передает Kazakhstan Today.

В ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, прибывших для деблокирования Пушкинской площади. Однако неустановленный предмет взорвался в руке протестующего и привел к травмам, несовместимым с жизнью. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента", - цитирует пресс-службу МВД Беларуси РИА Новости .

Вечером в понедельник милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск - город-герой" по проспектам Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывали разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы.

Большая группа - примерно из ста сторонников оппозиции - не смогла из-за кордонов подойти к стеле и остановилась возле гостиницы "Юбилейная", примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки, силовики начали задержания. Также несколько десятков человек собрались на Кальварийской улице, милиция их разогнала.

Тем временем в центр города протестующие группами по 100-150 человек продолжали стягиваться с окраин, ОМОН старался не допустить их концентрации в одном месте.

Ближе к полуночи наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе Пушкинской площади на северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.

Именно в районе Пушкинской площади произошел инцидент, в ходе которого погиб мужчина.

В районе универсама "Рига" были слышны взрывы, участники акции возводили возле него баррикады. Позже силовики толпу протестующих, скопившихся у магазина, разогнали.

Также правоохранители оттеснили протестующих с Пушкинской площади, после чего большая группа отступила в сторону метро "Спортивная", от центра по улице Притыцкого.

Около часа ночи в район "Спортивной" стали стягиваться группы молодежи, некоторые из них - в защитной амуниции. Свое появление там они объяснили желанием понаблюдать за развитием событий и выразить протест против итогов президентских выборов.

В свою очередь, силовики направили туда колонну из десяти автозаков. Милиция при содействии внутренних войск и подразделений "Альфа" приступила к рассеиванию собравшихся, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Перед силовиками поставили задачу оттеснить участников акции по улице Притыцкого от центра столицы. В конечном итоге протестующих в этом районе удалось рассеять.

Около 02.30 беспорядки в Минске в целом завершились. Милиция рассеяла последние группы активистов, в разных концах города были слышны взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений автозаки увезли задержанных.

По состоянию на 03.00 центр города был по-прежнему перекрыт, на перекрестках - экипажи ГАИ. Около стелы "Минск - город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста . Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

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