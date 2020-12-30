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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3

29.12.2020 5590
Загреб. 29 декабря. Kazakhstan Today -Землетрясение было зафиксировано в 11.19 по времени UTC (17.19 по времени Нур-Султана). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг залегал на глубине 5 километров.
 
В городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.
 
Сообщений о жертвах пока не поступало.
 
22 декабря казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане магнитудой 4,8.
 
6 декабря землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море, в 39 километрах от берега, вблизи берегов турецкой провинции Антальи.
 

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