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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане магнитудой 4,8

22.12.2020 14122
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане магнитудой 4,8
Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today. 
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 22 декабря 2020 года, в 07.01 (22 декабря в 01.01 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 977 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 60 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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