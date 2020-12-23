Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане магнитудой 4,8

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 22 декабря 2020 года, в 07.01 (22 декабря в 01.01 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 977 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 60 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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