Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане магнитудой 4,8

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 22 декабря 2020 года, в 07.01 (22 декабря в 01.01 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 977 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 60 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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