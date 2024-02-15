14.02.2024, 10:45 8961

В Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

Подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, вслед за этим вспыхнул пожар, информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.

Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.


Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
 
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Теги:ИранВзрывГазопровод

новости по теме

11.02.2024, 09:43 28746

Во Франции вандалы облили супом картину Клода Моне  

Во Франции вандалы облили супом картину Клода Моне
Фото: ripostealimentaire
Париж. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во французском Музее изящных искусств в Лионе экоактивисты движения "Продовольственный ответ" облили супом картину Клода Моне "Весна", сообщает Радио Sputnik.

Сообщается, что шедевр был защищен стеклом, в ближайшее время состояние полотна должен проверить эксперт.


Представители движения опубликовали в соцсетях комментарий, отметив, что таким образом пытались "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".

Ранее сообщалось, что вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре. Тогда вандалы утверждали, что акция с "Моной Лизой" - начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех.

В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.

Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.

В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
 
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Теги:Франциявандалкартина
07.02.2024, 17:35 50676

Взрывы прогремели в Пакистане: погибли 24 человека

В Пакистане в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия
Взрывы прогремели в Пакистане: погибли 24 человека
Фото: en.trend.az
Исламабад. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате двух взрывов Пакистане погибли как минимум 24 человека.

По меньшей мере 24 человека погибли и еще 50 получили ранения в среду в результате двух взрывов, направленных против кандидатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - информирует местный телеканал Geo.


Как сообщалось ранее, в Пакистане в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия. Вооруженному нападению подвергся кандидат на выборах от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах, сообщает ТАСС.

5 февраля в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана погибли 10 полицейских. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. По решению властей к обеспечению безопасности при проведении голосования на выборах в парламент привлечены вооруженные силы.

8 февраля в стране пройдут выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные институты. Наиболее перспективными политическими объединениями являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.
 
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Теги:ВзрывЖертваПакистан
01.02.2024, 13:34 92871

Неизвестный облил кислотой девять человек в Лондоне

Преступник скрылся с места происшествия, в его поисках задействован полицейский вертолет
Лондон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Лондона разыскивает неизвестного, который напал на женщину с двумя детьми и облил кислотой их и еще несколько человек.

Всего пострадали 9 человек, в их числе - трое полицейских и трое прохожих, которые пришли на помощь женщине. Все пострадавшие попали в больницу.

По словам очевидцев, нападавший сначала спорил о чем-то с женщиной в машине, потом плеснул ей в лицо кислотой, а затем выкинул из машины одного из детей. На помощь женщине пришли прохожие, на которых тоже попали брызги кислоты.

Преступник скрылся с места происшествия. В его поисках задействован полицейский вертолет, сообщает Sky News.
 
29.01.2024, 08:55 108706

Вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре  

Картина не пострадала
Париж. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Экоактивисты" в Лувре облили "Мону Лизу" Леонардо да Винчи супом, сообщает РБК.

Участники акции - члены группы "Продовольственный ответ". Это "французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне", сообщило AFP со ссылкой на пресс-релиз, который агентству направили представители движения.


По их словам, акция с "Моной Лизой" - "начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех (...) - интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения".

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.

В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.

Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.

В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
 
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Теги:МузейПарижвандал
27.01.2024, 20:16 117086

Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Блокада начнется в ночь на понедельник
Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа
Фото: unsplash.com
Париж. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар.

Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и "малой короны" Парижа (...) Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", - цитирует его РИА Новости.


По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции.

Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", - заявил он.


Напомним, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.

Между тем в мае в Алматинской области сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, высоких цен на дизельное топливо, нехватки государственных субсидий и другие.

По словам жителя села Нарынколь Райымбекского района Искака Омиралиева, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не пускают на свою территорию скот местных жителей, а сами пастбищами не пользуются.

Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек подчеркнул, что в Казахстане ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. В частности, в Алматинской области в госсобственность возвращено 44 тысячи га земель.
 
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Теги:Францияпротестфермеры
21.01.2024, 15:29 148076

Режим ЧС объявили в месте проведения юношеских Олимпийских игр

Принимающую крупное спортивное мероприятие южнокорейскую провинцию Канвондо накрыл сильный снегопад
Режим ЧС объявили в месте проведения юношеских Олимпийских игр
Фото: агентство Yonhap
Сеул. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На южнокорейскую провинцию Канвондо, которая принимает зимние юношеские Олимпийские игры, обрушился сильный снегопад.

По данным корейского метеорологического управления, в городе Канныне в провинции Канвондо по состоянию на 9 часов вечера выпало около 41,6 сантиметра снега, а в соседнем городе Самчоке - 33,4 сантиметра", - сообщает агентство Yonhap.


В провинции объявлено чрезвычайное положение.

В Канныне пришлось перекрыть более 40 трасс, ведущих в горам, включая гору Сорак.

В горных районах снегопады будут продолжаться. Ожидается, что снежный покров увеличится еще на 10 см, а в некоторых регионах вдоль Восточного моря, по прогнозам, до воскресенья выпадет до 5 см снега", - сказал представитель агентства.


В ответ правительство провинции перешло в режим чрезвычайной ситуации 2-го уровня и приняло необходимые меры для обеспечения безопасности, мобилизовав 5620 должностных лиц и 693 единицы снегоуборочной техники.

Некоторые запланированные мероприятия Олимпиады пришлось сдвинуть из-за непогоды. Организаторы спортивного мероприятия призвали участников проверять официальный сайт на предмет возможных изменений в расписании.

Правительство приложит все усилия, чтобы Олимпиада прошла без сучка и задоринки", - заявил губернатор Канвона Ким Чжин Тхэ.


Напомним, четвертые зимние юношеские Олимпийские игры, открытые для спортсменов в возрасте 15-18 лет, стартовали в минувшую пятницу. В соревнованиях принимают участие 1802 спортсмена, представляющие 78 стран. Они соревнуются в 81 соревновании по семи видам спорта и 15 дисциплинам. От Казахстана на юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет. Спортсмены будут защищать честь страны в 9 дисциплинах по пяти видам спорта.
 
19.01.2024, 12:30 163816

Глава комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее
Глава комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
Фото: nato.int
Вашингтон. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми ко всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", - цитирует РИА Новости Роба Бауэра со ссылкой на The Telegraph.


Бауэр также похвалил Швецию за то, что она обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в Североатлантический союз.

Все начинается с этого. Осознания того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", - заявил он.


Кроме того, Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.
 
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Теги:РФВойнаНАТО
18.01.2024, 14:06 167846

Вспышка холеры в Замбии унесла жизни сотен человек

Ежедневно регистрируется более 400 случаев заболевания
Лусака 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате крупной вспышки холеры в Замбии погибло более 400 человек, инфицированы более 10 тысяч человек.

Вспышка холеры в Замбии началась в октябре, и согласно последним данным Института общественного здравоохранения Замбии от болезни погибли 412 человек и 10 413 инфицированы, сообщает ABCNews.

Министерство здравоохранения сообщает, что холера была выявлена почти в половине районов страны и девяти из 10 провинций. В стране с населением около 20 миллионов человек регистрируется более 400 случаев заболевания в день.

Власти страны приняли решение оставить школы закрытыми после зимних каникул.

Правительство приступило к реализации программы массовой вакцинации населения и старается обеспечить все пострадавшие регионы чистой водой - 2,4 млн литров в день.

Также сообщается, что недавно вспышки холеры произошли и в других странах юга Африки, включая Малави, Мозамбик и Зимбабве. По данным ЮНИСЕФ, с начала 2023 года на юге Африки зарегистрировано более 200 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов.
 
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Теги:Африкавспышкахолера

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