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В Израиле заявили о начале пятой волны коронавируса

20.12.2021, 18:10 22186
В Израиле заявили о начале пятой волны коронавируса
Фото: ria.ru
ТЕЛЬ-АВИВ. 20 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о том, что в стране из-за распространения "омикрона" началась новая волна коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Беннет призвал израильтян вакцинировать детей, пишет РБК.
 

Омикрон уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется", - сказал Беннет (цитата по Jerusalem Post). По его словам, пока число зараженных этим штаммом невелико, но оно растет с каждым днем. 

 

Можно сказать, что пятая волна началась", - добавил премьер.

 
Беннет напомнил, что Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма. По его словам, это позволило выиграть время для борьбы с вирусом, но оно уже истекает.
 
Также он сообщил, что в ближайшие дни правительство опубликует новые указания для населения. Власти Израиля ставят цель преодолеть очередную волную эпидемии при работающей экономике и без закрытия учебных заведений, добавил он. Премьер призвал граждан прививаться от коронавируса и вакцинировать своих детей.
 
Как передает телеканал i24news, по состоянию на 19 декабря в Израиле подтверждено 175 случаев заражения штаммом "омикрон".
 
В Израиле разрешена вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, она стартовала в ноябре.
 
Ранее ВОЗ заявила о крайне быстром распространении Омикрон-штамма. По словам спецпредставителя ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвида Набарро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.
 

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новости по теме

Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"

21.12.2021, 16:54 1516
Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"
Фото: Knews.kg
БИШКЕК. 21 ДЕКАБРЯ - Расследование уголовного дела в отношении экс-президента КР Аскара Акаева продолжается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акаеву предъявили новое обвинение по эпизодам генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.
 
Ранее сторонник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что ГКНБ больше не имеет претензий к экс-главе государства. Акаев побывал на допросах в госкомитете и вернулся в Москву. В интервью российским СМИ он сказал, что все уголовные дела в его отношении закрыты.
 
ГКНБ считает необходимым довести до сведения общественности объективную информацию из-за "недостоверных заявлений отдельных лиц" о снятии с Акаева всех обвинений.
 

Лица, не имеющие отношения к проводимому расследованию и не владеющие достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального самопиара", - заявили в ведомстве.

 

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор", а по результатам проведенных следственных действий будет дана соответствующая юридическая оценка", - сообщили в комитете.

 
ГКНБ также призвал всех воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес.
 

Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула

21.12.2021, 16:30 2761
Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула
Фото: news.day.az
КАБУЛ. 21 ДЕКАБРЯ - Члены радикального движения "Талибан" закрашивают на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновники заявляют, что в столице идёт процесс удаления "неисламских фотографий", так как фотографии женщин с открытыми лицами и другими частями тела не соответствуют законам шариата, сообщает News со ссылкой на Aamaj News.
 

На распространённых властями Кабула фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под мазками краски видны очертания женских лиц и рук. Более того, на одном из постеров с молодожёнами талибы закрасили лицо мужчины".

 
Ранее талибы издали новый указ о правах женщин. В нём говорится, что никто не имеет права принуждать женщин выходить замуж. В документе также подчеркивается, что женщина является "свободным человеком", она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами.
 
Также движение "Талибан" выпустило новые правила работы СМИ в Афганистане. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые "насаждают иностранную культуру".

Во время захвата власти талибы также заявляли, что женщины в Афганистане смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб. 

Во время предыдущего правления "Талибана" женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника и получать образование. 
 

В России заявили об активизации террористических группировок по всей Сирии

21.12.2021, 14:26 6856
В России заявили об активизации террористических группировок по всей Сирии
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Сегодня в Нур-Султане началась очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии. Как заявил журналистам в рамках встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны", - цитирует Лаврентьева ТАСС.

 
Он сообщил, что на встрече в столице РК планируется "очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон".
 
По словам спецпредставителя президента РФ, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация "Исламского государства" (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) и его провокационные действия в отношении представителей силовых структур Сирии. 
 

Не отвечать на это сирийская армия, естественно, не может. Этот порочный круг как-то надо разорвать и стабилизировать ситуацию. Уже настало для этого время", - сказал Лаврентьев.

 
Также Россия намерена привлечь внимание к проблеме возвращения сирийских беженцев.
 

Мы думаем, что вопросу возвращения сирийских беженцев должен быть придан определенный импульс. Мы собираемся привлечь внимание международного сообщества к этой важной проблеме, тем более что мы видим определенные подвижки со стороны западных стран", - отметил спецпредставитель президента РФ.

 
По словам Лаврентьева, для возвращения сирийских беженцев должны быть созданы соответствующие, достойные условия. "Сирийское правительство предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы такие условия создать, но для этого нужно определенное финансирование. Процесс хоть и идет, но не такими быстрыми темпами, как всем нам хотелось бы", - сказал он.
 

Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол

20.12.2021, 14:22 26986
Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол
Фото: islamsng.com
БИШКЕК. 20 ДЕКАБРЯ - Город Каракол в Кыргызской Республике объявлен культурной столицей СНГ в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Город Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики официально принял эстафету от города Душанбе Республики Таджикистан и станет культурной столицей Содружества в 2022 году", - сообщили в пресс-службе МИД Кыргызской Республики.


Как отметили в ведомстве, в Таджикском Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни 18 декабря состоялась торжественная церемония закрытия года "Душанбе - культурная столица СНГ - 2021" и передачи эстафеты городу Караколу на 2022 год.
 

С экс-президента Кыргызстана сняты обвинения в коррупции

20.12.2021, 13:09 28801
С экс-президента Кыргызстана сняты обвинения в коррупции
Фото: ria.ru
БИШКЕК. 20 ДЕКАБРЯ - ГКНБ Кыргызстана снял все обвинения в злоупотреблении должностным положением и коррупции с первого президента республики Аскара Акаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне Акаев покинул страну. Об этом рассказал общественный деятель, экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, сообщает агентство Sputnik Кыргызстан.
 

Акаев улетел накануне. Перед этим он дал показания ГКНБ. Установлено, что в его действиях не было злоупотребления должностным положением, коррупции. У ГКНБ нет вопросов к первому президенту", - сообщил Талгарбеков.

 
По его словам, все следственные мероприятия с участием Акаева завершены.
 

Хотелось бы отметить, что Акаеву не были предъявлены обвинения. Он проходил как свидетель по делу Кумтора. Некоторые спрашивают, прекращено ли уголовное дело в отношении него, если уголовного дела не было, как оно может прекратиться. Он просто свидетель", - сказал Талгарбеков.


Ранее сообщалось, что бывших президентов Кыргызстана Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".  
 
14 декабря Акаев прибыл в Кыргызстан рейсом из Москвы по согласованию с ГКНБ на 2-3 дня. Ранее он приезжал в страну 2 августа текущего года для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов. Как тогда сообщила Генпрокуратура, Акаев "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе. 
 
В Кыргызстане Акаев пробыл несколько дней, а перед вылетом опубликовал видеообращение. В нем он признал, что соглашения по проекту "Кумтор" были невыгодны республике, а также попросил у соотечественников прощения за допущенные ошибки. 
 

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

18.12.2021, 10:35 56131
МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ - Россия в субботу официально выйдет из Договора по открытому небу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон, сообщает РИА Новости.
 
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
 
Пока остается неясным, что будет делать дальше Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией в рамках договора. В Минске подчеркивают, что решение о дальнейшем участии или неучастии Белоруссии в "открытом небе" будет тщательно проанализировано и принято в консультациях с Москвой. К какому решению пришла Белоруссия, пока официально не сообщалось.
 
Напомним, в мае 2020 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу, официально США покинули его в ноябре 2020 года.
 

Вооруженные боевики захватили правительственные здания в Ливии

16.12.2021, 16:04 84646
Вооруженные боевики захватили правительственные здания в Ливии
Фото: photothek.de
ТРИПОЛИ. 16 ДЕКАБРЯ - Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру правительства национального единства и здание министерства обороны в Триполи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Аль-Джамахирия", захват правительственных зданий произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии. 
 

Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи", - сообщает агентство, не приводя подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из действующих в Триполи группировок.

 
По данным агентства, несколько районов ливийской столицы оказались обесточены.
 
19 марта 2011 года на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. 20 октября был убит лидер страны Муаммар Каддафи. С этого момента началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния. Подробнее - в материале KAZAKHSTAN TODAY "Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию". 
 

В Кыргызстане подвели итоги парламентских выборов

16.12.2021, 10:11 90436
БИШКЕК. 16 ДЕКАБРЯ - Центризбирком Кыргызстана вчера на своем заседании утвердил результаты выборов кандидатов в депутаты жогорку кенеша, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как сообщает 24.kg, из 21 партии, участвующей в гонке, пятипроцентный барьер преодолели шесть:
 
 "Ата Журт Кыргызстан" (15 мандатов, из которых 5 получат женщины);
 
 "Ишеним" (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);
 
 "Ынтымак" (9 мандатов, из которых 3 достанутся женщинам);
 
 "Альянс" (7 мандатов, женщины также получат 3);
 
 "Бутун Кыргызстан" (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);
 
 "Ыйман Нуру" (5 мандатов, также 2 мандата получат женщины).
 
Им вернут избирательный залог в размере 1 миллиона сомов. Центризбирком отметил, что данные, полученные с АСУ, и сведения ручного и контрольного пересчетов практически идентичны.
 
Представители политических организаций, в частности не прошедших в парламент, убедились также, что 28 ноября произошла техническая ошибка. Технический сбой случился при отображении дополнительной краткой таблицы сведений АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. IT-специалисты подтвердили: ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн. При этом ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных сведений с АСУ, поступающих на центральный сервер информационной системы ЦИК.

Напомним, выборы в жогорку кенеш прошли в Кыргызстане 28 ноября. За ходом голосования следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования. 
 

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