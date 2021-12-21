В Израиле заявили о начале пятой волны коронавируса

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ТЕЛЬ-АВИВ. 20 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о том, что в стране из-за распространения "омикрона" началась новая волна коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Беннет призвал израильтян вакцинировать детей, пишет РБК

Омикрон уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется", - сказал Беннет (цитата по Jerusalem Post). По его словам, пока число зараженных этим штаммом невелико, но оно растет с каждым днем.

Можно сказать, что пятая волна началась", - добавил премьер.

Беннет напомнил, что Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма. По его словам, это позволило выиграть время для борьбы с вирусом, но оно уже истекает.

Также он сообщил, что в ближайшие дни правительство опубликует новые указания для населения. Власти Израиля ставят цель преодолеть очередную волную эпидемии при работающей экономике и без закрытия учебных заведений, добавил он. Премьер призвал граждан прививаться от коронавируса и вакцинировать своих детей.

Как передает телеканал i24news, по состоянию на 19 декабря в Израиле подтверждено 175 случаев заражения штаммом "омикрон".

В Израиле разрешена вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, она стартовала в ноябре.