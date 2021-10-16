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В Кандагаре произошел мощный взрыв у мечети

15.10.2021, 16:55 26785
В Кандагаре произошел мощный взрыв у мечети
Фото: из открытых источников
КАБУЛ. 15 ОКТЯБРЯ - Мощный взрыв прогремел в пятницу возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагаре, административном центре одноименной провинции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Погибли 33 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в регионе. Ранее приводилась информация о 20 погибших. По данным телеканала, террорист-смертник осуществил самоподрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, также известном под названием Имам-Баргах, когда там собралось множество верующих на пятничную молитву. Число раненых составляет не менее 57, пишет ТАСС.
 
Информацию о взрыве подтвердило захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), пообещав разыскать виновников случившегося. "Мы с сожалением узнали о взрыве в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагара, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших соотечественников. Спецназ Исламского эмирата Афганистан (используемое радикалами название государства) прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности", - написал в Twitter назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости.
 
В свою очередь, член комиссии "Талибана" по культуре Мохаммад Джалал сообщил в этой же социальной сети, что взрыв был подготовлен и произведен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
 
8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане".
 

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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

    16.10.2021, 12:01 7048
    КАБУЛ. 16 ОКТЯБРЯ - Исламское государство взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли как минимум 47 человек. 
     
    Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взырв в шиитской мети в Кандагаре, сообщает "РБК". В резултате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения.
     
    Атака произошла во время пятничной молитвы. Ее устроили два террориста-смертника. 
     
    Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагаре.

    8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". 
     

    Китай запустил корабль с тремя космонавтами к своей станции

    16.10.2021, 11:03 11341
    ПЕКИН. 15 ОКТЯБРЯ - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-13" стартовала к строящейся орбитальной станции КНР "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Запуск состоялся в соответствии с графиком в 0.23 субботы по местному времени с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает РИА "Новости".
     
    В состав экипажа корабля "Шэньчжоу-13" вошли Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года, будучи командиром экипажа "Шэньчжоу-7", стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос. Вместе с ним на орбиту отправляется женщина-космонавт Ван Япин - член экипажа корабля "Шэньчжоу-10", миссия которой состоялась осенью 2013 года, а также Е Гуанфу, для которого предстоящий полет будет первым в карьере.
     
    Все трое были в составе дублирующего экипажа "Шэньчжоу-12", который был первым на китайской космической станции и провел там три месяца. Экипаж "Шэньчжоу-13" проведет на станции как минимум 180 дней.
     
    Примечательно, что запуск "Шэньчжоу-13" состоялся на следующий день после 18-й годовщины первой пилотируемой космической миссии КНР, 15 октября 2003 года на корабле "Шэньчжоу-5" в космос отправился первый китайский космонавт Ян Ливэй, благодаря чему Китай стал третьей после России и США мировой державой, реализующей самостоятельную космическую программу.
     
    Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
     
    Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания. Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также в модуле проводят некоторые научные и технологические эксперименты.
     
    Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
     

    СМИ: машина с турецкими военными подорвалась в сирийском Идлибе

    16.10.2021, 10:45 13636
    ДАМАСК. 16 ОКТЯБРЯ - Автомобиль с турецкими военными подорвался на бомбе в сирийской провинции Идлиб, есть пострадавшие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Есть пострадавшие в рядах турецких оккупационных сил в результате подрыва их автомобиля на взрывном устройстве на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб", сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

     
    Как сообщил РИА "Новости" осведомленный источник на месте, в результате подрыва два турецких военнослужащих погибли, пять ранены.
     

    Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет Мисрин в провинции Идлиб", - рассказал собеседник агентства.

     
    Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
     

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