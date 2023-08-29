В Китае экс-чиновнику дали пожизненный срок за поддержку майнинга

Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года, когда председательство в БРИКС перейдет к России

Фото: Логотип БРИКС. скриншот с видео

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Йоханнесбург. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили в БРИКС, об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите объединения.

Их членство начнется с 1 января, сообщает РБК





Всего заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, говорил РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.





В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой", - сказал Суклал.





Всего, по его словам, желание вступить в БРИКС выразили более 40 стран. При этом данные СМИ о том, что пять из них станут членами БРИКС по итогам саммита, Суклал тогда назвал домыслами, уточнив, что окончательное решение - за главами государств объединения. О том, что решение по расширению БРИКС в первую очередь зависит от позиции государств-членов, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что создание организации, которая могла бы заменить БРИКС и принять всех желающих, сейчас не обсуждается.





Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.





Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия изъявляли желание вступить в БРИКС с тех пор, как в первоначальный состав блока в 2010 году была принята Южно-Африканская Республика.





Иран и Аргентина подали официальные заявки на вступление в БРИКС летом 2022 года. Тогда в Москве заявили, что положительно смотрят на возможное расширение союза, и предложили определить процедуры и требования к кандидатам на членство. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что для начала стоит обеспечить странам, желающим присоединиться к блоку, возможность сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.





Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Евросоюз попросил Аргентину отложить присоединение к БРИКС из-за конфликта на Украине.





В ноябре 2022 года заявку на вступление в БРИКС подал Алжир. В мае Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве его девятого члена. В королевстве заявили, что заинтересованы в развитии сотрудничества с союзом, и отметили, что придерживаются одних ценностей со странами - членами БРИКС. В июне желание присоединиться к блоку выразили Египет и Эфиопия.





О том, что на саммите БРИКС в ЮАР нескольким странам могут предложить присоединиться к блоку, со ссылкой на источники писала Financial Times. При этом вопрос расширения союза вызывает разногласия между Китаем и Индией, заявили FT источники, знакомые с позициями Пекина и Нью-Дели. По информации издания, страны - участницы БРИКС по-разному видят будущее союза и не могут договориться, должен ли блок заниматься защитой развивающихся рынков или же быть политической силой, открыто противостоящей странам Запада. Если на страны БРИКС будет приходиться такая же доля мирового ВВП, как и на государства G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония), коллективный голос Африки и Глобального Юга в мире станет сильнее, заявил FT неназванный китайский чиновник. При этом в ЮАР считают "крайне неправильным" расценивать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг", - пишет сайт.





Расширение БРИКС ранее официально поддержали Китай и ЮАР. В МИД КНР союз назвали "открытым и инклюзивным механизмом" и заявили, что Пекин приветствует скорейшее вступление новых стран в БРИКС. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что расширенный БРИКС станет "группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку".





Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что БРИКС запустил процесс расширения, так как видит в этом позитивную силу, способную стать "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка". Путин на заседании лидеров объединения 23 августа отметил, что Россия, которая будет председательствовать в БРИКС в 2024 году, готова способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе тех, которые касаются расширения блока.



