В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков

Фото: Синьхуа

Рассказать друзьям

Лима. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает " - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает " Синьхуа"





Указав, что Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как рост геополитического соперничества, унилатерализма и протекционизма, Си Цзиньпин отметил, что на этом историческом перепутье страны АТР должны смело брать на себя ответственность.





Председатель КНР предложил создавать архитектонику открытого и взаимосвязанного Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, призвав устранять барьеры, препятствующие циркуляции торговли, инвестиций, технологий и услуг.





''Мы должны сохранять приверженность мультилатерализму и открытой экономике, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, полностью восстановить роль АТЭС как инкубатора глобальных экономических и торговых правил, а также продвигать региональную экономическую интеграцию и взаимосвязь', - заявил Си Цзиньпин.





Он также призвал культивировать импульсы зеленого и инновационного роста АТР, добавив, что Китай развивает производительные силы нового качества с учетом реальных условий на местах, углубляет сотрудничество со всеми сторонами в области зеленых инноваций.





''Мы должны решительно использовать возможности, открывающиеся в связи с новым витком научно-технической революции и промышленной трансформации, укреплять обмены и сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовой информации, жизни и здоровья и других передовых областях", - добавил китайский лидер.





Кроме того, Си Цзиньпин также анонсировал, что Китай запустит инициативу по глобальному сотрудничеству в области трансграничной циркуляции данных, рассчитывает углублять кооперацию со всеми сторонами, чтобы сообща способствовать эффективной, удобной и безопасной трансграничной циркуляции данных.





Помимо этого, председатель КНР предложил придерживаться концепции инклюзивного развития АТР, приносящего пользу всем.





Мы должны эффективно использовать платформу АТЭС для укрепления экономического и технического сотрудничества. Мы должны увеличить поддержку развивающихся экономик и уязвимых групп населения и работать вместе над увеличением пирога и его справедливым разделением, чтобы больше экономик и людей могли получить выгоду от развития", - заявил он.





Китайский лидер пообещал, что развитие Китая принесет еще больше новых возможностей АТР и всему миру в целом, добавив, что КНР приглашает все стороны продолжать "ехать на скоростном поезде" развития Китая, добиваться совместного развития вместе с китайской экономикой.