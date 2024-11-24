23.11.2024, 09:58 18216

В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль

Дорога откроет новые горизонты для экономического роста и туризма
В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль
Фото: кабмин Кыргызстана
Бишкек. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в республике Чжэном Ву, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль, которая откроет новые горизонты для экономического роста и туризма, значительно сократив время в пути, а также развитие автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Стороны отметили важность реализации значимых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и укреплению регионального сотрудничества.
 
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Теги:строительствоИссык-Кульдорога

новости по теме

23.11.2024, 15:30 15086

Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки

Эпицентр находился в Кыргызстане
Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки
Ташкент. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 ноября, в 13.33 в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении.

На территории Узбекистана сила подземных толчков составила:

  • Ферганская область: 2-3 балла, 98 км;
  • Андижанская область: 2 балла, 151 км;
  • Наманганская область: 2 балла, 167 км;
  • Ташкент: 2 балла 290 км.

Напомним, 5 ноября в Алматы ощущались подземные толчки.
 
22.11.2024, 19:51 23761

В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков

В список вошли имена 236 героев
В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков
Фото: посольство России в Китае
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков. В список вошли имена, даты рождения и смерти, военные должности 236 героев. Они погибли в Китае, сражаясь с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 год, сообщает bigasia.ru.

Публикация списка стала возможна благодаря Нанкинскому мемориальному музею героев авиации. Его сотрудники осенью этого года побывали в России и Беларуси, где провели большую работу по уточнению информации о героях.

Летчики похоронены на мемориальном кладбище в Нанкине.
 
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Теги:КитайлетчикВойна
19.11.2024, 18:35 54106

Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом

Действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны
Бишкек. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщает пресс-служба правительства страны.

В соответствии со статьей 116 Конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кабинет министров осуществляет свои полномочия перед олий мажлисом", - цитирует gazeta.ru сообщение парламента со ссылкой на ТАСС.


Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.

Напомним, 27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По итогам выборов большинство голосов получила правящая либерально-демократическая партия Узбекистана.

Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.
 
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Теги:ОтставкаУзбекистанКабмин
19.11.2024, 17:05 55611

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Решение поддержали 28 депутатов
Сухум. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании.

Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными", - информирует РИА Новости.


Уточняется, что об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.

Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба - экс-премьер Валерий Бганба. Также все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.

Напомним, протесты в абхазском городе Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
 
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Теги:АбхазияПрезидентОтставка
17.11.2024, 14:06 72736

Стало известно имя "Мисс Вселенная"

Финал конкурса проходил в столице Мексики
Стало известно имя "Мисс Вселенная"
Фото: instagram.com/missuniverse
Мехико. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.

Корону "Свет бесконечности", покрытую 18-каратным золотом и украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами, преподнесла Виктории победительница "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Вице-мисс стали Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).
 
17.11.2024, 13:42 73351

Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР

Председатель КНР выступил с речью на 31-й неформальной встрече руководителей АТЭС
Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР
Фото: Синьхуа
Лима. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает "Синьхуа".

Указав, что Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как рост геополитического соперничества, унилатерализма и протекционизма, Си Цзиньпин отметил, что на этом историческом перепутье страны АТР должны смело брать на себя ответственность.

Председатель КНР предложил создавать архитектонику открытого и взаимосвязанного Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, призвав устранять барьеры, препятствующие циркуляции торговли, инвестиций, технологий и услуг.

''Мы должны сохранять приверженность мультилатерализму и открытой экономике, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, полностью восстановить роль АТЭС как инкубатора глобальных экономических и торговых правил, а также продвигать региональную экономическую интеграцию и взаимосвязь', - заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал культивировать импульсы зеленого и инновационного роста АТР, добавив, что Китай развивает производительные силы нового качества с учетом реальных условий на местах, углубляет сотрудничество со всеми сторонами в области зеленых инноваций.

''Мы должны решительно использовать возможности, открывающиеся в связи с новым витком научно-технической революции и промышленной трансформации, укреплять обмены и сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовой информации, жизни и здоровья и других передовых областях", - добавил китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин также анонсировал, что Китай запустит инициативу по глобальному сотрудничеству в области трансграничной циркуляции данных, рассчитывает углублять кооперацию со всеми сторонами, чтобы сообща способствовать эффективной, удобной и безопасной трансграничной циркуляции данных.

Помимо этого, председатель КНР предложил придерживаться концепции инклюзивного развития АТР, приносящего пользу всем.

Мы должны эффективно использовать платформу АТЭС для укрепления экономического и технического сотрудничества. Мы должны увеличить поддержку развивающихся экономик и уязвимых групп населения и работать вместе над увеличением пирога и его справедливым разделением, чтобы больше экономик и людей могли получить выгоду от развития", - заявил он.


Китайский лидер пообещал, что развитие Китая принесет еще больше новых возможностей АТР и всему миру в целом, добавив, что КНР приглашает все стороны продолжать "ехать на скоростном поезде" развития Китая, добиваться совместного развития вместе с китайской экономикой.
 
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Теги:Си ЦзиньпинПредложениеАТР
13.11.2024, 12:17 96861

Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности госуправления США

Департамент будет "предоставлять консультации и руководство извне правительства" совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением
Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности госуправления США
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового департамента эффективности государственного управления.

Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" нашего времени", - цитирует РБК Дональда Трампа.


По его словам, работа Маска и Рамасвами завершится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство станет "подарком" стране к 250-летию подписания Декларации независимости.

Департамент эффективности государственного управления будет "предоставлять консультации и руководство извне правительства" совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением "для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению", - добавил избранный президент США.


Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
 
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Теги:ТрампИлон МаскНазначение
13.11.2024, 11:10 91441

Планировали захват власти: в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков

По уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий
Планировали захват власти: в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков
Фото: Depositphotos
Бишкек. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали семь подозреваемых в организации массовых беспорядков, планировавших насильственный захват власти, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Решением суда в отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО 1 до 10 января 2025 года", - проинформировали в министерстве.


В МВД Кыргызстана по данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям: приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Фото: mvd.gov.kg

По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (...) Планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что в настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других организаторов и участников организованной преступной группы.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
 
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Теги:Кыргызстанпопыткагоспереворот

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