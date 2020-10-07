В Кыргызстане отключают банкоматы

Бишкек. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент союза банков Кыргызстан Анвар Абдраев заявил об изъятии денег из банкоматов и отключении самих автоматов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , деньги из банкоматов изымают для того, чтобы не проводились операции.

Ну вы знаете печальный опыт 2005 года, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", - сказал Абдраев.

Он подчеркнул, что, скорее всего, уже к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.

Ранее Министерство финансов Кыргызстана заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.

Напомним, ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки.

После митингов в Бишкеке в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший.

6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства