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В Кыргызстане отключают банкоматы

06.10.2020 7345
Бишкек. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент союза банков Кыргызстан Анвар Абдраев заявил об изъятии денег из банкоматов и отключении самих автоматов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, деньги из банкоматов изымают для того, чтобы не проводились операции. 
 

Ну вы знаете печальный опыт 2005 года, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", - сказал Абдраев.

 
Он подчеркнул, что, скорее всего, уже к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.
 
Ранее Министерство финансов Кыргызстана заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.
 
Напомним, ночь на 6 октября в Бишкеке выдалась неспокойной. Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. 
 
После митингов в Бишкеке в больницы поступили 590 пострадавших, есть один погибший.
 
6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО. 
 

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