19.07.2025, 17:56 5731
В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу: свыше 20 человек пострадали
Фото: unsplash.com
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Вашингтон. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе свыше 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу, сообщили в городской пожарной службе.
Примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, но до пяти человек попали в больницу в критическом состоянии. При этом пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося", - информирует gazeta.ru со ссылкой на New York Times.
Напомним, в прошлом году в Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
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19.07.2025, 15:00 7911
Подпольную террористическую ячейку подразделения ИГИЛ выявили в Узбекистане
В отношении организатора и трех активных членов группы возбуждены уголовные дела
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Ташкент. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане в ходе оперативного мероприятия выявили подпольную ячейку подразделения ИГИЛ* в городе Намангане, сообщает служба государственной безопасности Узбекистана.
При проведении обысков по адресам проживания 16 членов ячейки в качестве вещественных доказательств были изъяты 37 мобильных телефонов, 51 единица религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, 4 флеш-карты, а также ноутбук и планшет", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в настоящее время в отношении организатора и трех активных членов группы возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса с применением меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении остальных членов группы проведено дознание", - добавили в службе госбезопасности.
*ИГИЛ - запрещенная в РК организация.
Напомним, с начала года в Казахстане более 60 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления.
18.07.2025, 13:50 22506
Во французском городе Драпе переименовали названную в честь Сталинграда улицу
Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом всей Второй мировой войны
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Париж. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во французском городе Драпе решили переименовать названную в честь Сталинграда улицу, сообщает пресс-служба посольства России во Франции.
С негодованием узнали о решении властей французского города Драпа переименовать улицу, названную в честь Сталинграда. Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания - не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - заявили в посольстве.
В пресс-службе напомнили, что под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам Вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма.
Кстати говоря, именно там были разбиты и те немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа. Всем уважающим себя и свою историю французам известно, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом всей Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооруженную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками", - добавили в посольстве.
Напомним, 83 года назад началась Сталинградская битва. Также стоит отметить, что Красная Армия во время Великой Отечественной войны сыграла решающую роль в освобождении Европы от фашистов. В частности, по данным российского исторического общества, в 1944-1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории десяти европейских стран: Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и Германии.
15.07.2025, 19:34 58476
В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами
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Благовещенск. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Благовещенске с 14 июля запрещено сдавать в аренду и пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатами.
С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", - сообщил мэр амурской столицы Олег Имамеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр подчеркнул, что городская администрация пыталась выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло.
Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла - она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", - добавил Олег Имамеев.
Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей по каждому факту нарушения.
Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех", - добавил градоначальник.
Напомним, в мае в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее.
Виновниками почти 50 ДТП стали водители электросамокатов в Казахстане. Пятерку самых частых видов ДТП замыкают случаи бокового и попутного столкновения.
13.07.2025, 14:47 81096
Франция подписала соглашение о создании государства Новая Каледония
Фото: fr.wikipedia.org
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Париж. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подписании соглашения о создании государства Новая Каледония, сообщает РБК.
Соглашение о создании государства Новая Каледония заключено в Буживале, пригороде Парижа", - пишет издание со ссылкой на Politico.
Как уточняет издание, документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и в связи с этим смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики.
Однако, прежде чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии. Часть политических группировок, как отмечает издание, выступала за независимость Новой Каледонии, а часть - против. В итоге им удалось найти компромисс и сойтись на статусе автономии.
Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году, всему коренному народу - канакам было предоставлено французское гражданство. В 2018-2021 годах на островах было проведено три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.
Как сообщает РБК, в мае 2024 года в Новой Каледонии прошли протесты из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа сочли, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.
Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Несколько человек погибли, более 300 получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, был введен режим ЧС. Макрон лично приезжал в Новую Каледонию, отмечает издание.
05.07.2025, 19:38 180571
Наводнение в Техасе: 24 человека погибли, 20 детей пропали без вести
Фото: кадр из видео
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате сильного наводнения в Техасе выросло до 24, более 20 детей пропали без вести, сообщает The New York Times.
По данным источника, пропавшими без вести числятся более 20 детей, отдыхавших в летнем лагере.
В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают", - пишет сайт.
На данный момент эвакуированы 237 человек.
В настоящее время спасатели ищут детей, отдыхавших в лагере Camp Mystic, расположенном недалеко от города Кервилла, в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио.
По словам властей, поисково-спасательные операции с использованием вертолетов, дронов и лодок будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие не будут найдены", - сообщил источник.
В октябре прошлого года в испанской Валенсии и двух соседних регионах в результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, погибли по меньшей мере 95 человек.
05.07.2025, 17:09 184821
Мошенники ограбили казахстанский филиал банка в Ташкенте на 90 тысяч долларов
Фото: кадр из видео
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Ташкент. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники похитили 90 тысяч долларов из казахстанского филиала банка в Ташкенте - Tenge Bank, сообщило Министерство внутренних дел Узбекистана.
Следствие выяснило, что один из подозреваемых тестировал мошеннические схемы, найденные им в Telegram-каналах, затем вступил в сговор с сотрудником банка. После чего мошенники отправились в банк и обналичили 90 тысяч долларов, введя поддельные данные в POS-терминал. .
Задержаны 9 подозреваемых в хищении, у них изъяты 12 мобильных телефонов, POS-терминал и 36,5 тысячи долларов.
Для справки
АКБ "Tenge Bank" является 100% дочерним банком АО "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank).
Ранее в Нацбанке рассказали, что мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев.
05.07.2025, 16:53 186521
Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам - The Telegraph
Пробить систему ПВО Израиля Тегеран смог, используя вместе дроны и ракеты
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Иерусалим. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль скрыл, что шесть ракет Ирана попали по пяти израильским военным объектам, в том числе авиабазе, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.
Источник из Ирана заявил газете, что пробить систему ПВО Израиля Тегеран смог, используя вместе дроны и ракеты.
Источник со ссылкой на спутниковые радарные данные, предоставленные учеными из Университета Орегона (США), утверждает, что Иран во время 12-дневной войны с Израилем поразил пять военных объектов страны, но израильская армия не опубликовала информацию об этих ударах.
Согласно этим данным, шесть иранских ракет поразили пять ранее не заявленных военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, включая крупную авиабазу, центр сбора разведданных и логистическую базу", - пишет газета.
Пробить систему ПВО Израиля смогли еще 36 ракет, добавляет Telegraph.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать изданию данные об ущербе объектам.
Можем лишь сказать, что все соответствующие подразделения сохраняли функциональность на протяжении всей операции", - заявил представитель армии.
Telegraph приводит также данные израильских журналистов о попаданиях в военные объекты.
Иранский источник объяснил газете, что для прорыва системы ПВО Израиля использовался комбинированный пуск ракет и беспилотников, что дезориентировало ПВО.
Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с авиаударов израильских ВВС по территории исламской республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре. Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран категорически отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая при этом свое право на развитие мирной атомной энергетики", - напоминает сайт.
03.07.2025, 19:11 217976
Армения намерена присоединиться к ШОС
Об этом сообщили в МИД республики
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Ереван. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Армения намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД республики.
Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 1 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым отметил, что РК придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации.
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