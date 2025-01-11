10.01.2025, 14:55 11171
В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в масштабном лесном пожаре
Жертвами стихии стали по меньшей мере 10 человек
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Вашингтон. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsNation.
Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", - информирует издание.
Задержать подозреваемого помогли местные жители. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. В частности, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
Жертвами стихии стали не менее десяти человек.
В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
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09.01.2025, 17:25 26096
Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете
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Пекин. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 61 тысячи человек в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики пострадали от последствий землетрясения, которое произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе.
В результате землетрясения погибло 126 человек, 61 500 человек пострадали", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во 7 января в 9.05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. По последним данным, распространенным агентством Синьхуа, в результате землетрясения погибли 126 человек и 188 получили ранения.
Ранее государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что власти КНР выделили 100 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе. В четверг организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая объявил о выделении 50 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий
09.01.2025, 15:42 27996
Турция привела в боеготовность ВС из-за возможной операции в Сирии
В Сирии возможна операция против боевиков Рабочей партии Курдистана
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Анкара. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета Türkiye.
Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции. Один из них - военные действия", - сообщает турецкое издание.
ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
08.01.2025, 17:10 44046
В Кыргызстане отменили транспортный налог
Садыр Жапаров подписал соответствующий указ
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Бишкек. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Кыргызстан отменили налог на автотранспорт, сообщил президент страны Садыр Жапаров.
Я подписал указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам. Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом", - заявил лидер Кыргызстана на своей странице в Сети.
Также он поручил освободить от налога граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.
Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения", - добавил Садыр Жапаров.
Ранее сообщалось, что транспортный налог могут снизить в Казахстане
08.01.2025, 14:11 47531
Десятки тысяч людей в Лос-Анджелесе покинули дома из-за лесных пожаров
Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
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Вашингтон. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара.
Пожар вспыхнул утром 7 января в Пасифик-Палисейдс. По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. Этому способствовали засуха и сильный ветер, информирует РБК со ссылкой на NBC News.
В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. На дорогах образовались пробки, некоторые жители были вынуждены бросить свои машины.
Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.
В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50-80 миль в час (80-130 км/ч).
07.01.2025, 19:32 67506
Число погибших при землетрясении в Тибете достигло 126 человек Дополнено
Фото: Depositphotos
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Пекин. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как минимум 53 человека погибли при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Еще 62 пострадали, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".
Землетрясение произошло около границы с Непалом в 09.05 (06.05 по времени Астаны). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших и минимизации жертв в результате землетрясения.
По данным CCTV, помощью пострадавшим занимаются МЧС и Национальный комитет по предупреждению, смягчению последствий и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Государственное управление продовольственных и материальных резервов выделило 22 тыс. единиц материалов, в том числе для оказания помощи в холодных и высокогорных районах.
В Китае уже ввели третий уровень экстренного реагирования. Режим активирован Канцелярией Штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясения и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями. Для руководства спасательными работами в регион направлена специальная рабочая группа. На месте задействованы более 1500 пожарных и спасателей. Они оказывают помощь пострадавшим и устраняют последствия стихии. К отправке в регион готовят палатки, одеяла, теплые вещи и другие предметы первой необходимости.
Китайские военные отправили беспилотник для обследования эпицентра землетрясения. ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно задействовали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, говорится в заявлении, добавив, что группа транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск находится в состоянии готовности для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия, сообщает "Синьхуа".
Дополнено 07.01.2025, 15.13
По данным на 15.00, в результате землетрясения в округе Тингри погибли 95 человек и получили ранения 130 человек, сообщает cctv.com.
Дополнено 07.01.2025, 20.21
По состоянию на 19.00 подтверждено, что в общей сложности 126 человек погибли и 188 получили ранения, сообщает news.cn.
07.01.2025, 12:52 66186
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Фото: Depositphotos
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Бразилиа. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщает МИД Бразилии, которая в этом году председательствует в организации.
Лидеры БРИКС одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения организации. В связи с президентскими выборами 2024 года Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства. В 2024 году страны БРИКС единогласно одобрили членство Индонезии в соответствии с руководящими принципами, критериями и процедурами расширения, согласованными в Йоханнесбурге.
Правительство Бразилии приветствует вступление Индонезии в БРИКС. Будучи крупнейшей экономикой и самой густонаселенной страной в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами БРИКС поддержку реформы институтов глобального управления и вносит значительный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге, приоритеты которого соответствуют теме председательства Бразилии: "Укрепление сотрудничества на глобальном Юге для более инклюзивного и устойчивого управления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января.
07.01.2025, 12:39 66856
Премьер-министр Канады объявил о скорой отставке
Рейтинг Трюдо упал до низких значений
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Оттава. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя, сообщает РБК со ссылкой на ведет Reuters.
Трюдо также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (ее назначила королева Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что та ответила согласием.
Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия выберет нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром.
На фоне резкого падения рейтинга премьера его отставки потребовали партийные организации в Квебеке, Онтарио и провинциях на побережье Атлантического океана.
06.01.2025, 15:05 74491
Более 1,2 млн человек подписали петицию с требованием запрета пиротехники в Германии
В ФРГ в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек
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Берлин. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 млн человек подписали в Германии петицию с требованием запрета на частное использование пиротехники по всей стране. Инициатором выступило берлинское отделение Профсоюза полиции ФРГ (GdP), сообщает ТАСС.
В GdP считают, что введение повсеместного запрета на использование пиротехнических средств - это "политическая задача".
То, что мы пережили в канун Нового года, переходит все границы. Это масштабное насилие против наших коллег должно прекратиться (...) Мы знаем, что запрет на пиротехнику не решает всей проблемы насилия против полиции и пожарных. Но это первый важный шаг на пути к большей безопасности для наших сотрудников в новогоднюю ночь", - говорится в тексте петиции.
В канун Нового года только в Берлине пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них - из-за применения пиротехники. Было возбуждено около 670 дел, задержаны почти 400 человек. Всего в Германии в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек. В Берлине горели квартиры, машины, мусорные баки.
В то же время канцлер Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер уже высказались против повсеместного запрета на использование пиротехники.
Ранее сообщалось, что запускавшего фейерверки из автомобиля водителя накажут в Жамбылской области. Напомним, в новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали более 60 человек, в том числе дети.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?