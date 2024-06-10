09.06.2024, 12:17 7211
В Минздраве России заявили о десятках тысяч зараженных коронавирусом
Фото: pexels.com
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Москва. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума заявил о десятках тысяч зараженных коронавирусом в стране.
Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом - более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", - цитирует РБК министра здравоохранения РФ.
Ранее ученые допускали рост заболеваемости в мире этим летом из-за нового штамма FLiRT.
Министр подчеркнул, что в стране следят за ситуацией с коронавирусом, а также эффективностью вакцин и лечения заболевания. По его словам, в случае появления новых вызовов система здравоохранения будет готова быстро отреагировать.
Напомним, в России выявили вариант коронавируса FLiRT.
В феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
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05.06.2024, 17:54 24461
В отставку подал премьер-министр Индии
Отставка носит технический характер
Фото: russian.news.cn
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Нью-Дели. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление об отставке вместе с правительством подал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщили в пресс-службе кабмина страны.
Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал заявление об отставке вместе с советом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и совет министров продолжить работу до вступления в должность нового правительства", - цитирует rbc.ru сообщение пресс-службы.
Моди занимает пост премьера с мая 2014 года. Отставка носит технический характер.
Напомним, с апреля по июнь 2024 года в стране проходили выборы в нижнюю палату парламента Индии лок сабху, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек.
02.06.2024, 11:22 41696
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", - говорится в сообщении.
Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
01.06.2024, 09:28 50221
Хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"
В США об атаке на авианосец пока не сообщали
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Сана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower), который последние несколько месяцев находится в Красном море. По его словам, для атаки использовались несколько крылатых и баллистических ракет, сообщает РБК.
Попадание было прямое и точное благодаря Аллаху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Сария заявил, что удар стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и "угнетение палестинского народа".
Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.
Дуайт Эйзенхауэр" - это атомный авианосец типа "Нимиц", второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина - 340 м, ширина - почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
8 октября почти сразу после нападения ХАМАС на Израиль администрация президента США Джо Байдена направила авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем "Джеральд Р. Форд" в восточную часть Средиземного моря. Позже "Дуайт Эйзенхауэр" и сопровождающие его корабли направились в тот же регион.
01.06.2024, 09:09 50871
В Чжэцзяне открылся международный коммуникационный центр
Фото: Центр международных коммуникаций провинции Чжэцзянь
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Пекин. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Чжэцзянский международный коммуникационный центр был официально открыт 31 мая в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, передает корреспондент агентства.
Официальные лица, ученые университетов, представители международных организаций и представители СМИ в стране и за рубежом приняли участие в церемонии открытия.
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, бывший президент Чили Эдуардо Фрей и бывший посол России в Китае Андрей Иванович Денисов направили поздравительные послания, в которых выразили надежду на то, что центр станет мостом между Чжэцзяном и остальным миром.
Центр, представляющий собой платформу, связывающую Чжэцзян с миром, нацелен на укрепление международных связей с помощью новых ресурсов провинциального, муниципального и уездного уровней провинции, сотрудничая с ведущими зарубежными СМИ, развивать разносторонние таланты в области международных коммуникаций и создавать высококачественный контент, который может оказать влияние как внутри страны, так и за рубежом.
Компания создала универсальную коммуникационную платформу, состоящую из "веб-сайтов + новостных каналов + матрицы зарубежных социальных сетей", которая охватывает более 50 миллионов пользователей телевидения и 8 миллионов подписчиков в социальных сетях.
С момента моего приезда в Китай прошло более двадцати лет, и я по-прежнему считаю за честь быть свидетелем роста и развития, происходящих здесь вокруг меня", - сказал Эш Сатклифф, директор по связям с общественностью Geely Holdings. Во время церемонии Сатклифф поделился своими историями о Китае и Чжэцзяне.
В тот же день Сатклифф и 11 других иностранцов из разных слоев общества были назначены глобальными послами китайской культуры.
Издатель и партийный секретарь Zhejiang Daily Press Group Цзян Цзюнь заявил, что Zhejiang Daily Press Group, где базируется центр, будет использовать свои преимущества и интегрировать международные рекламные ресурсы провинции, чтобы превратить центр в ведущую платформу для международного общения, имеющую широкое влияние в стране и за рубежом.
Во время церемонии центр подписал рамочные соглашения о стратегическом сотрудничестве с новостными медиагруппами, международными коммуникационными группами, высшими учебными заведениями и аналитическими центрами, направленные на развитие международной коммуникации. Во время церемонии были запущены четыре международные коммуникационные кампании, в том числе три новостных проекта и один конкурс коротких видеороликов, чтобы лучше рассказать миру о Китае.
31.05.2024, 10:15 60216
Си Цзиньпин призвал к модернизации работы в сфере общественной безопасности
Он призвал полицейских прилагать все усилия для обеспечения безопасности
Фото: Россия-Китай: главное
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Пекин. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с участниками Всекитайского рабочего совещания по вопросам общественной безопасности в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин призвал сотрудников правоохранительных органов по всему Китаю прилагать усилия для дальнейшей модернизации работы в сфере общественной безопасности, сообщает медиаплатформа "Россия - Китай: главное".
На встрече присутствовали члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Цян, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си.
Выступая на совещании, член политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин призвал сотрудников полиции быть верными, честными и готовыми выполнить свой долг.
Он призвал полицейских прилагать все усилия для предотвращения рисков и обеспечения безопасности и стабильности, повышения качества работы, эффективности и авторитета правоохранительных органов, а также усиливать полицию путем реформирования.
Предыдущее подобное совещание проводилось в 2019 году. На недавней пресс-конференции Министерства общественной безопасности КНР отмечалось, что с тех пор в Китае произошли большие изменения в сфере общественной безопасности, в том числе был укреплен общественный порядок.
Усиленная работа полиции по борьбе с организованной преступностью, мошенничеством в сфере телекоммуникаций и другими видами преступности помогла сделать Китай одной из самых безопасных стран в мире.
Индекс чувства безопасности китайцев в 2023 году составил 98,2% против 87,55% в 2012 году.
30.05.2024, 14:02 65751
Ушла из жизни Анастасия Заворотнюк
Актрисе было 53 года
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Москва. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после длительной болезни.
Ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга. Ей было 53 года, сообщает rbc.ru.
Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении на ее странице во "ВКонтакте".
Актриса стала известной после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Актриса после этого продолжила активно работать на телевидении, в том числе в качестве ведущей программ "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", "Две звезды" и др.
Всего она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.
28.05.2024, 17:17 79231
ГИБДД вернули название Госавтоинспекция в России
Вопрос законодательно урегулирован
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Российской Федерации ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю, но Госавтоинспекция уже есть", - приводит слова Черникова rbc.ru.
По данным издания, Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, переименование в ГИБДД произошло в конце 90-х, но в начале нулевых президент Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.
Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа (и милиция стала полицией). ГИБДД сохранила название.
27.05.2024, 14:05 85641
В МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис
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Пекин. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе Китая Си Цзиньпину, в котором он призвал китайского лидера принять участие в саммите в Швейцарии, посвященном мирному урегулированию конфликта.
По вопросу украинского кризиса Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров", - сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломата.
Мао Нин подчеркнула, что "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив".
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис.
Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - заявила Мао Нин.
Как ранее сообщало агентство, Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии. Однако лидер Китая на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Ранее Китай предложил провести конференцию для урегулирования украинского кризиса и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
В 2022 году министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявлял, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины.
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