08.03.2024, 13:59 6916
В Нигерии боевики похитили около 300 учеников из школы
Похищение людей на севере страны с целью получения выкупа стало обычным явлением с 2014 года
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные боевики напали на школу в северо-западном регионе Нигерии, захватив по меньшей мере 287 учеников.
Предварительно власти страны заявили о похищении более 100 учеников, однако позже директор школы сообщил, что в заложники взяты по меньшей мере 287 человек, сообщает издание The Guardian.
Мы позаботимся о том, чтобы каждый ребенок вернулся. Мы работаем с силовыми структурами", - сказал губернатор Кадуны Убе Сани.
Как отмечает издание, похищение детей из школ на севере Нигерии является обычным явлением с 2014 года, когда исламские экстремисты похитили более 200 школьниц в деревне Чибок в штате Борно. В последние годы похищения участились в северо-западных и центральных регионах, где десятки вооруженных банд часто нападают на сельских жителей и туристов с целью получения огромных выкупов.
Нападавшие ворвались в государственную начальную школу в городе Курига в Чикуне вскоре после утреннего собрания в 8 утра, взяв в заложники почти 200 учеников, прежде чем смогла прийти какая-либо помощь", - сказал местный молодежный лидер Джошуа Мадами.
Силы безопасности и правительственная делегация прибыли в город несколько часов спустя, когда поисковая операция расширилась, в то время как члены общины и родители собрались в ожидании новостей.
Нападение произошло через несколько дней после того, как более 200 человек, в основном женщины и дети, были похищены экстремистами на северо-востоке Нигерии.
Женщины, дети и студенты часто становятся жертвами массовых похищений в пострадавшем от конфликта северном регионе, и многих жертв освобождают только после выплаты огромных выкупов.
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07.03.2024, 20:50 13921
Швеция стала 32-м государством - членом НАТО
Москва обещала принять меры
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Стокгольм. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Швеция стала 32-м государством - членом НАТО. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, сообщает РБК.
Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении госдепартамента США.
Москва заявила о негативных последствиях расширения военного блока для безопасности России и обещала принять меры.
Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. Хельсинки присоединился к альянсу раньше Стокгольма, весной 2023 года. В начале 2024 года вступление Швеции после задержки в несколько месяцев одобрили последние две страны НАТО - Турция и Венгрия.
06.03.2024, 18:22 24906
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей прошла в Пекине
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник в Доме народных собраний в Пекине.
На первом заседании, в котором приняли участие почти 3 тыс. депутатов ВСНП, присутствовали Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.
Первое заседание провел исполнительный председатель президиума Чжао Лэцзи.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства.
Он подчеркнул, что в условиях необычайно сложной международной обстановки Китай выполнил основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год и добился значительных успехов во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства.
Лэцзи напомнил, что в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития. В их числе: рост ВВП примерно на 5%, создание более 12 млн рабочих мест в городских районах и увеличение индекса потребительских цен примерно на 3%.
04.03.2024, 19:36 43866
В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая открылась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине.
На сессии собрались более 2 тыс. членов ВК НПКСК, сообщает агентство Синьхуа.
На первом заседании была рассмотрена и принята повестка дня сессии. Также с докладом о работе Бюро ВК НПКСК 14-го созыва выступил председатель комитета Ван Хунин. Он отметил новые достижения ВК НПКСК 14-го созыва и его Бюро, а также их вклад в развитие дела Коммунистической партии Китая и китайского государства.
Хунин напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня образования КНР, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития. Также в этом году исполняется 75 лет НПКСК.
03.03.2024, 19:58 52011
Рост суицидов среди молодежи на Тайване: школьникам будут предлагать отпуск
Меры принимаются для защиты психического здоровья учащихся
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Тайбэй. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тайваньские средние школы с марта будут отправлять учеников в отпуск на фоне всплеска суицидов.
Меры принимаются для защиты психического здоровья учащихся, сообщает РБК.
Инициатива появилась на фоне быстрого роста числа суицидов среди молодых людей. По данным The Guardian, в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в 2 раза. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране в 2022 году достигло трехлетнего пика (3787 случаев) в 2022 году.
Проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое эмоциональное состояние, особенно в то время, когда они выгорают в школе", - заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что мера может быть официально внедрена во всех средних школах и профессионально-технических училищах начиная со следующего учебного года (самое раннее - в августе) после получения отзывов от более 40 школ, проводящих пробный запуск.
The Guardian сообщила, что рамках программы старшеклассники могут подавать заявки на получение до трех выходных дней в каждом семестре, полных или неполных, без подтверждения необходимости, но с разрешения родителей.
Психологи предположили, что программа также может помочь улучшить отношение общества к психическим заболеваниям. Если психический дискомфорт будет восприниматься как нормальное явление, то учащиеся будут более смело обращаться за помощью, считают они.
Похожие меры уже реализуются в 42 тайваньских университетах. Там студенты могут получить до пяти дней отпуска в семестр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане основными причинами смертности казахстанской молодежи становятся ДТП и суицид. Первопричиной высокого уровня самоповреждений и суицидов среди молодежи являются проблемы психического здоровья.
27.02.2024, 17:17 84226
СМИ: Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию
Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, сообщают СМИ.
Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", - сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское издание Globes.
Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.
По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.
Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией", - пишет РИА Новости.
Напомним, 26 сентября 2022 года мир был шокирован сообщениями о взрывах на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии. Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии, которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках". Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.
В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 метров.
Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.
23.02.2024, 09:56 112586
Армения заморозила участие в ОДКБ
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан
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Париж. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он в интервью телеканалу France24.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. В январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
20.02.2024, 19:48 127096
Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми - Лукашенко
Он заявил об этом на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности
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Минск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически, сообщает БЕЛТА.
Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, установки коллективного Запада просты - тех, кто не с ними, будут брать силой.
Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - сказал президент Беларуси.
14.02.2024, 10:45 156256
В Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
Подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, вслед за этим вспыхнул пожар, информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.
Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?