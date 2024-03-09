В Нигерии боевики похитили около 300 учеников из школы

Похищение людей на севере страны с целью получения выкупа стало обычным явлением с 2014 года

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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные боевики напали на школу в северо-западном регионе Нигерии, захватив по меньшей мере 287 учеников.





Предварительно власти страны заявили о похищении более 100 учеников, однако позже директор школы сообщил, что в заложники взяты по меньшей мере 287 человек, сообщает издание The Guardian





Мы позаботимся о том, чтобы каждый ребенок вернулся. Мы работаем с силовыми структурами", - сказал губернатор Кадуны Убе Сани.





Как отмечает издание, похищение детей из школ на севере Нигерии является обычным явлением с 2014 года, когда исламские экстремисты похитили более 200 школьниц в деревне Чибок в штате Борно. В последние годы похищения участились в северо-западных и центральных регионах, где десятки вооруженных банд часто нападают на сельских жителей и туристов с целью получения огромных выкупов.





Нападавшие ворвались в государственную начальную школу в городе Курига в Чикуне вскоре после утреннего собрания в 8 утра, взяв в заложники почти 200 учеников, прежде чем смогла прийти какая-либо помощь", - сказал местный молодежный лидер Джошуа Мадами.





Силы безопасности и правительственная делегация прибыли в город несколько часов спустя, когда поисковая операция расширилась, в то время как члены общины и родители собрались в ожидании новостей.





Нападение произошло через несколько дней после того, как более 200 человек, в основном женщины и дети, были похищены экстремистами на северо-востоке Нигерии.





Женщины, дети и студенты часто становятся жертвами массовых похищений в пострадавшем от конфликта северном регионе, и многих жертв освобождают только после выплаты огромных выкупов.