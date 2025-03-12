В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда - AFP

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Тбилиси. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента страны Михаила Саакашвили по делу о хищении около $3,2 млн бюджетных средств.





В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет", - сообщили РБК со ссылкой на Mtavari.





Cуд также признал виновным бывшего главу службы госохраны Темура Джанашию, ему назначен штраф в размере $108 тысяч.





Напомним, обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.





В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел: об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы; об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишения свободы; о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.