В результате пожара у берегов Ирана затонул военный корабль

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РИА "Новости" , несколько дней назад судно Khark, на котором обучают новобранцев, отправилось в международные воды. Накануне в одной из систем корабля началось возгорание. Курсанты благополучно эвакуировались на берег, никто не погиб.

На судно высадились пожарные, но потушить огонь им не удалось. Вскоре судно затонуло, пишет издание.

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