03.04.2024, 08:35 7411
Землетрясение на Тайване: число жертв выросло до четырех Дополнено
Фото: AP Photo / Hualien County Fire Department
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.
Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении пожарной службы острова.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Дополнено 03.04.2024, 13.56
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает РБК со ссылкой на Chinatimes. Еще 57 человек пострадали.
По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.
новости по теме
29.03.2024, 14:20 44501
Подозреваемая в подготовке покушения на руководителей Кыргызстана преступная группа из Азербайджана задержана в Бишкеке
Аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран
Рассказать друзьям
Бишкек. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
Спецслужбами были получены данные о том, что боевиков нанял Райымбек Матраимов (Экс-заместител председателя Государственной таможенной службы КР - Прим.ред.). Но заказ на политическое убийство государственного деятеля только ускорил возвращение бывшего таможенника домой, под конвоем спецназа и в наручниках, сообщает издание kabar.kg.
По информации ГКНБ задержание было произведено 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами.
Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию КР его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов. Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым вором в законе К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - сказано в сообщении ГКНБ.
В ведомстве уточнили, что сам Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренным статьями "незаконное лишение свободы и "легализация (отмывание) преступных доходов".
В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, добавили в ГКНБ.
Очень показателен такой момент, что Матраимов решил заказать президента страны, это говорит о том, что руководство государства добралось до главарей коррупционной системы. Идет реальная борьба с криминалом, сопровождаемая разоблачениями и арестами. Действия Матраимова демонстрируют, что он пошел на радикальные меры, чего при других руководителях не было", - сказал эксперт в сфере безопасности, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу.
Он выразил надежду, что "на этот раз клану действительно наступил конец", и все имущество, заработанное преступным путем, как в Кыргызстане, так и за рубежом будет обращено в доход государства.
Все это нужно расценивать как очевидный сигнал и другим сотрудникам фискальных и правоохранительных органов о том, что противозаконная деятельность наказуема и будет жестко караться. Должны быть наказаны все люди имевшие отношение к этому клану и участвовавшие в преступных схемах. Они не должны быть просто освобождены от занимаемых должностей" - подчеркнул Эдил Марлис уулу.
Как отмечает kabar.kg, аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.
По информации издания, клан Матраимовых имел своих людей в силовых структурах, органах власти, судах и даже в Жогорку Кенеше.
В парламент пришла не только партия, продвигаемая бывшим таможенником, но и кандидаты из одномандатных округов. Группировка обладала колоссальными возможностями и рычагами влияния, а ее главари владели имуществом и банковскими счетами на миллиарды долларов. Ни один из предыдущих президентов или руководителей силовых структур даже не пытались начать борьбу с тотальной коррумпированной системой. Возможно, они осознавали собственное бессилие, хотя, скорее всего, просто имели собственный интерес, так как, вероятно, с ними щедро делились" - говорится в публикации.
28.03.2024, 10:04 54581
Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143
Напомним, в результате теракта пострадали более 180 человек
Рассказать друзьям
Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МЧС России обновило список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Теперь в нем 143 имени, сообщает РБК.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вчера днем сказал, что скончался один из пострадавших от теракта.
По его словам, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.
Вечером 24 марта минздрав Московской области сообщал о 182 пострадавших в ходе теракта.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
25.03.2024, 12:18 92881
Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов
Рассказать друзьям
Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава парижского Лувра подал 20 марта жалобу на неизвестных, которые угрожали взорвать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие памятники искусства музея.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. - Прим. ред.) могут нанести большой ущерб", - приводит текст сообщения злоумышленников портал "Известия".
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов. Ведется расследование.
По информации издания, в середине октября 2023 года Лувр приостанавливал работу из-за угрозы взрыва. Он получил сообщения о риске "для музея и его посетителей". Находящихся в здании людей эвакуировали.
Напомним, в январе вандалы залили "Мону Лизу" супом.
25.03.2024, 09:15 95871
Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После теракта в российском "Крокус Сити Холле" власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
После теракта в Москве президент Республики собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление "Исламского государства"* о совершении теракта и угрозу, нависшую над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов", - цитирует РБК премьер-министра.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
25.03.2024, 09:02 96706
Басманный суд арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Басманный районный суд Москвы арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая первого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" (...) Это Мирзоев Далерджон Баротович. Он полностью признал вину. Вслед за этим суд принял решение об аресте второго фигуранта. Это Саидакрами Муродали Рачабализода. Следующим был арестован Шамсиддин Фаридуни. Четвертым - Файзов Мухаммадсобир", - сообщает РБК.
Как отмечает РИА Новости, в суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
Таким образом, под стражу отправлены все четверо фигурантов дела.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
24.03.2024, 19:18 109046
Теракт в Подмосковье: число погибших выросло до 137 Дополнено
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об увеличении числа погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается", - рассказали в СК.
Сообщается, что уже опознали 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Дополнено 24.03.2024, 19.30
Как добавили в Минздраве Подмосковья, число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32, пишет РИА Новости.
С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - дополнили в Следственном комитете.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В комитете уточнили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
Накануне в соцсетях начало распространяться видео с шокирующими кадрами, на которых был показан один из моментов атаки в "Крокусе". Вооруженные боевики ходят по фойе здания с оружием и расстреливают безоружных людей.
Один из террористов, который снимал происходящее не телефон, начал выкрикивать непонятные лозунги и говорить что-то вслед другим боевикам. Эксперт рассказал редакции KP.RU, что террорист кричал только на таджикском языке.
Ранее сообщалось о 154 пострадавших и 133 погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
24.03.2024, 15:56 113676
Теракт в Подмосковье: подросток спас около ста человек
Фото: Mash
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" 15-летний подросток вывел толпу людей из здания.
Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек", - сообщает издание 24.kg.
По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.
Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы людей там не осталось", - рассказал он СМИ.
По его словам, во время нападения террористов и возникшего пожара он направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше через служебное помещение на улицу - в безопасность.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
24.03.2024, 15:00 113256
Теракт в Подмосковье: число пострадавших выросло до 154 человек
Троих пострадавших уже выписали
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua
Рассказать друзьям
Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в результате теракта, который произошел в российском "Крокус Сити Холле", выросло до 154 человек.
В обновленном списке подмосковного Минздрава значатся 154 человека", - сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, троих человек выписали, остальные находятся на стационарном лечении в московских и подмосковных медучреждениях.
Ранее МЧС РФ сообщало о 152 пострадавших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, в результате теракта погибло 133 человека.
Читаемое
03.04.2024, 11:10Президент Казахстана назначил представителей в Тюркском инвестиционном фонде 03.04.2024, 11:3542886Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной общественного деятеля Омирбека Байгелди 03.04.2024, 12:2241126Токаев заявил об усилении угрозы международного терроризма 03.04.2024, 12:4039641Повышение тарифов на электроэнергию объяснили в Минэнерго 03.04.2024, 10:12В ЗКО создалась угроза переполнения водохранилища Узынколь, из паводкоопасного района эвакуировали 750 человек38331В ЗКО создалась угроза переполнения водохранилища Узынколь, из паводкоопасного района эвакуировали 750 человек 29.03.2024, 08:26130571Ураган в Алматы: сколько деревьев упало на автомобили 28.03.2024, 20:28119761Алматинцев предупредили об аварийных отключениях электричества 30.03.2024, 16:13117916Более 200 человек эвакуировали из затопленных квартир в Кокшетау 29.03.2024, 08:09117051Посольство РК в Украине рекомендует казахстанцам покинуть Одессу и Харьков 30.03.2024, 18:39115866Плотину водохранилища прорвало в Алматинской области 06.03.2024, 17:42214641В Пекине открылась вторая сессия ВСНП 14-го созыва 07.03.2024, 10:09211831Ключевые понятия доклада о работе правительства КНР 07.03.2024, 10:24211136Китай намерен интенсивно продвигать создание системы современных производств 07.03.2024, 18:46208071Премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии сессии ВСНП рассказал о приоритетах на 2024 год 21.03.2024, 11:06186801Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?