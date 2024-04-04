Землетрясение на Тайване: число жертв выросло до четырех

Фото: AP Photo / Hualien County Fire Department

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.





Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении пожарной службы острова.









Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.





При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.





Дополнено 03.04.2024, 13.56





Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает РБК со ссылкой на Chinatimes . Еще 57 человек пострадали.





Кадр из видео CCTV





По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.





Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.