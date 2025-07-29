В России намерены ввести запрет на звонки из-за границы

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Пекин. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Построение сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества стало важной темой на саммите средств массовой информации и аналитических центров, который проходит в рамках ШОС в китайском городе Чжэнчжоу, - Построение сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества стало важной темой на саммите средств массовой информации и аналитических центров, который проходит в рамках ШОС в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает "Синьхуа".





В ходе саммита генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович отметила, что согласно подсчетам за последние месяцы их агентством уже было выпущено несколько сотен заметок о ШОС, для последних из которых ключевым словом стало "построение справедливого мира".





У стран организации разное видение решения очень многих проблем, но именно Китай становится тем центром, который помогает укреплять диалог, услышать друг друга и вырабатывать решения", - заявила Ирина Акулович.





Она добавила, что "когда мы говорим о ШОС, мы говорим о ней как об организации, которая способна повлиять на новое справедливое построение мира благодаря инициативам, которые проявляет Китай, и уверена, что Беларусь тоже скажет свое слово как полноправный член организации".





В свою очередь директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи отметил, что гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС играет особо важную роль. Отличие сообщества единой судьбы ШОС от традиционного регионального сотрудничества заключается в том, что его формирование продвигается не только правительством, но и при активном участии неправительственных организаций, особенно СМИ и молодежи.





Сунь Чжуанчжи сказал, что благодаря разным мероприятиям по гуманитарным обменам повышается влияние и престиж ШОС в целом, а также укрепляются чувства обретения и уверенности простых народных масс, что заложило благоприятный фундамент общественного мнения для построения сообщества единой судьбы ШОС.





ШОС - это, без преувеличения, уникальное объединение, в котором встретились не просто государства, но и цивилизации. А "шанхайский дух" не просто зафиксирован на бумаге. Он проявляется в доверии", - отметила заместитель директора Восточного института по науке Дальневосточного федерального университета Марина Дмитриева.





По ее словам, в современных условиях сотрудничество между представителями журналистского сообщества и академическими экспертами становится особенно актуальным в формировании сообщества единой судьбы ШОС.





Это помогает донести до широкой общественности цели и задачи организации, принципы ее работы и результаты взаимодействия", - добавила Марина Дмитриева.





Она подчеркнула, что благодаря этому в общественном дискурсе стран ШОС начинает укореняться идея общих вызовов и взаимной заинтересованности в устойчивом развитии.





Когда мы говорим о ШОС, важно осознавать, что перед нами не просто региональная структура безопасности или экономического взаимодействия, а формирующаяся цивилизационная платформа", - заявила профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Саида Агзамходжаева, отметив, что Узбекистан, действуя в рамках ШОС, вносит вклад в формирование сообщества единой судьбы ШОС.





По ее словам, уникальность ШОС заключается в том, что она объединяет государства, представляющие разные культуры, системы мышления, но при этом стремящиеся к общим основам взаимодействия - к доверию, недопущению конфликтов и обеспечению устойчивого развития.





СМИ и аналитические центры играют огромную роль, чтобы правильно передать объективность", - отметила директор Института истории и социально-правового образования имени Маанаева Кыргызского государственного университета имени Арабаева Чолпон Койчуманова.





Также директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Денис Муха подчеркнул, что политическим и экономическим ядром ШОС является Китай, который стал одним из инициаторов создания и соучредителем организации.





По его словам, формат ШОС открывает возможности разработки и реализации новых форм белорусско-китайского экономического сотрудничества с участием других партнеров организации, запуска процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций и формирования нового экономического макрорегиона как элемента многополярного мироустройства.